1 жовтня росіяни розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку, повідомив Офіс Генерального прокурора.
Страта українських військовополонених стратили на Покровському напрямку − подробиці
Як зазначається, воєнний злочин скоїли поблизу сіл Миколаївка та Сухий Яр у Покровському районі.
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На поширеному відеополонені українські військовослужбовці виходять з лісосмуги під контролем росіян, вишикувалися в шеренгу. Після цього їх розстріляли, а живих поранених добили пострілами впритул.
"Це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивства і катування полонених − не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового і політичного керівництва", − наголосив генеральний прокурор України Андрій Костін.
Водночас український омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що Росія вкотре порушила міжнародне гуманітарне право й Женевські конвенції.
"Укотре виконую свою місію і як Омбудсман України повідомляю листами про черговий російський злочин ООН та МКЧХ!" − зауважив Лубінець.
Росіяни мечем стратили українського військовополоненого
Російські військові раніше стратили українського військовополоненого за допомогою меча.
Тоді Лубінець надсилав листи міжнародним організаціям, Міжнародному комітету Червоного Хреста та ООН з проханням зафіксувати чергове порушення прав людини з боку країни-агресора.
За даними джерел CNN в українській військовій розвідці, є список із 15 випадками страт полонених з листопада 2023 року, більшість із яких підтверджені відео з безпілотників або аудіоперехопленнями.
Свідчення визволених українських військових підтверджують системну практику катувань у російському полоні.