1 жовтня росіяни розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку, повідомив Офіс Генерального прокурора.

Страта українських військовополонених стратили на Покровському напрямку − подробиці

Як зазначається, воєнний злочин скоїли поблизу сіл Миколаївка та Сухий Яр у Покровському районі.

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На поширеному відеополонені українські військовослужбовці виходять з лісосмуги під контролем росіян, вишикувалися в шеренгу. Після цього їх розстріляли, а живих поранених добили пострілами впритул.

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"Це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивства і катування полонених − не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового і політичного керівництва", − наголосив генеральний прокурор України Андрій Костін.