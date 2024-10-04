Служба безпеки України (СБУ) викрила агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який коригував удари по Чернівецькій області.

Його ув'язнили на 15 років, повідомляє пресцентр СБУ.

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В України посадили агента РФ, який прикидався кур'єром

Серед потенційних цілей РФ були вузлові залізничні станції та медичні установи, де проходять лікування та реабілітацію українські воїни.

Щоб скоригувати вогневе ураження, російська спецслужба дистанційно завербувала 49-річного місцевого жителя, який працював у сервісі доставки.

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Під «прикриттям» кур’єра, він об’їжджав місцевість та фіксував об’єкти військової та критичної інфраструктури.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії ворожого поплічника і затримали його влітку 2024 року, коли він готував агентурний «звіт» для ФСБ.

Зрадник потрапив у поле зору окупантів через прокремлівські погляди, якими він ділився зі своїми знайомими з Росії, які співпрацювали з ФСБ.

Також чоловік неодноразово демонстрував свою антиукраїнську позицію в російських відеочатах.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисник отримав покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

У Запоріжжі на 15 років посадили коригувальника російських ударів

10 вересня суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна навіднику ударів по місцях розташування військових і техніки Збройних сил України у Запоріжжі.

Він намагався встановити і передати ворогові локації опорних пунктів та укріпрайонів українських військ поблизу передової.

Для збирання розвідданих агент об’їжджав місцевість, де приховано фіксував локації підрозділів ЗСУ, а отримані відомості передавав спільнику, який потім «звітував» ФСБ.