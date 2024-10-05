З жовтня учні 1-4 класів харчуватимуться безплатно.

Про таке повідомили в Міністерстві освіти і науки.

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Для цього з бюджету-2024 виділили 2 мільярди гривень. Гроші передадуть місцевим громадам у формі субвенції.

Харчування для учнів 1-4 класів у 2024 році

У відомстві зазначили, що раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій, а фінансування покривалося коштом місцевих бюджетів.

«Державна субвенція допоможе гарантувати належний рівень харчування для усіх учнів початкових класів, а також сприятиме формуванню правильних харчових звичок з раннього віку», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що субвенція може бути використана як для закупівлі продуктів, так і для оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу.

Безплатне харчування в початкових класах

У Міністерстві назвали основні умови для надання субвенції:

гаряче харчування організовується для всіх учнів початкових класів (1–4 класи);

у закладі освіти організовано процес очного навчання або поєднується очне з дистанційним;

заклади освіти можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або співпрацювати з підприємствами, що займаються кейтерингом;

розрахунок вартості гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5-11 (12) класів;

усі процеси мають відповідати вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 305, нормам НАССР та законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів.

Мрія - освітній державний застосунок

На початку вересня президент Володимир Зеленський представив освітній застосунок «Мрія» та дві програми: безоплатного харчування для школярів 1-4 класів й «Безпечна школа».

«Мрія» - це застосунок для дітей, батьків і вчителів та вебпортал для педагогів і адміністрації школи.

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У застосунку школярі отримують ID-картку, можуть виконувати завдання, планувати свій день, знаходити та переглядати освітній контент.

Батьки матимуть змогу бачити, як дитина вчиться.

Вчителі можуть формувати навчальні плани та розклад, заповнювати журнали, вказувати домашні завдання та додаткові матеріали, ставити оцінки та позначати відвідування.