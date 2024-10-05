Військовозобов'язані, які не уточнили свої дані або порушили правила військового обліку, не зможуть отримати бронювання.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів.

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1 жовтня Уряд вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану через Дію.

Хто може отримати бронь

Під час воєнного стану підприємства, організації та органи державної влади можуть забронювати своїх співробітників, якщо військовозобов'язаний:

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перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);

уточнив дані щодо перебування на військовому обліку відповідно до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 11 квітня 2024 р. № 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»;

не перебуває у розшуку.

Для того, аби внести співробітника до списку на бронювання, потрібно вказати реквізити військово-облікового документа (у паперовій або електронній формі), військово-облікову спеціальність та дату уточнення військово-облікових даних.

Далі цей список перевіряється через Реєстр військовозобов’язаних.

Економічне бронювання: коли запровадять

Цього тижня заступник міністра економіки Віталій Кіндратів заявив, що рішення про запровадження економічного бронювання ухвалене.

Більше по темі Кабмін дозволив військовим частинам напряму мобілізувати добровольців Відтепер військовозобов'язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, наразі розглядають три моделі бронювання. Чекають «рішення політичного керівництва».

11 червня у парламенті зареєстрували проєкт закону №11331 Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки. Документ передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.