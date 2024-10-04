Президент України Володимир Зеленський сьогодні на Сумщині провів зустріч з військовими ЗСУ, які виконують завдання в Курській області.

Про це він повідомив у Телеграмі.

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Зеленський нагородив бійців, які служать у Курській області

«Сьогодні розпочав поїздку на Сумщину із зустрічі з нашими воїнами – хлопцями, які бʼються на Курщині, захищаючи наші прикордонні регіони і всю державу.

82-га бригада. Заслухав доповідь командира, відзначив наших бійців», - розповів Зеленський.

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Фото: сайт президента України

Президент зазначив, що Курська операція дуже сильно допомогла мотивувати тих, хто дає нам пакети підтримки зброєю за кордоном.

«Тому це була нова хвиля, вона була дуже важливою, і ви, напевно, навіть не уявляєте до кінця, як ви допомогли саме для цього рішення», – сказав він.