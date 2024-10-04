Президент України Володимир Зеленський сьогодні на Сумщині провів зустріч з військовими ЗСУ, які виконують завдання в Курській області.
Про це він повідомив у Телеграмі.
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Зеленський нагородив бійців, які служать у Курській області
«Сьогодні розпочав поїздку на Сумщину із зустрічі з нашими воїнами – хлопцями, які бʼються на Курщині, захищаючи наші прикордонні регіони і всю державу.
82-га бригада. Заслухав доповідь командира, відзначив наших бійців», - розповів Зеленський.
Президент зазначив, що Курська операція дуже сильно допомогла мотивувати тих, хто дає нам пакети підтримки зброєю за кордоном.
«Тому це була нова хвиля, вона була дуже важливою, і ви, напевно, навіть не уявляєте до кінця, як ви допомогли саме для цього рішення», – сказав він.
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Наступ ЗСУ на Курщині − що відомо
23 вересня бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ прорвали ще одну з ділянок російського кордону в Курській області.
Міністерство закордонних справ України закликало ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста МКЧХ приєднатися до заходів гуманітарного реагування в районах Курської області Росії.
Представники Організації об'єднаних націй згодом заявили, що готові прибути на контрольовану Україною територію Курської області, але для цього потрібен дозвіл РФ.
15 вересня у звіті аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що частота обмінів полоненими між Україною та Росією значно зросла після заходу українських військ у Курську область.
14 вересня аналітики Інституту вивчення війни вважали, що для контрнаступу на Курщині Росії доведеться перекидати сюди додаткові підрозділи.
На думку ISW, росіяни ще не почали повномасштабний контрнаступ у Курській області.
У межах наступу ЗСУ в Курській області вдалося відтягнути близько 40 тис. російських військових у цей регіон.