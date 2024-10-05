У ніч на суботу, 5 жовтня, російські війська запустили по Україні три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 13 безпілотників. 

Про це повідомили в Повітряних силах. 

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Війська РФ вдарили «шахедами» та ракетами: скільки збили 

Росіяни атакували дронами з районів російського Курська та мису Чауда в окупованому Криму.

Також з повітряного простору окупованого Криму та Курської області РФ противник запустив по Україні ракети. 

Українські військові збили три ворожі безпілотники в Одеській області. 

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10 ворожих БпЛА були локаційно втрачені на півночі та півдні країни. 

Також внаслідок активної протидії засобів РЕБ керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. 

У Миколаєві росіяни атакували інфраструктурний обʼєкт

Вночі російські війська атакували інфраструктурний обʼєкт в Миколаєві. 

Сили оборони підтвердили удар по нафтобазі у Воронезькій області
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Влучання підтверджене у щонайменше один із вертикальних резервуарів.

Попередньо вдарили крилатими ракетами типу Х-59/Х-69. 

Про це повідомила обласна влада. 

Ніхто не постраждав. 

Окупанти обстрілюють Сумщину

Росіяни вдарили ракетою по Охтирському району на Сумщині.

За даними обласної адміністрації, атакували з території Росії. 

Більше подробиць не повідомляється. 

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Вночі та зранку росіяни 18 разів обстріляли прикордоння області. 

Під ворожим вогнем опинилися 9 громад регіону. 

Окупанти били КАБами, гатили з РСЗВ та запускали FPV-дрони. 

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