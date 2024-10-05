У ніч на суботу, 5 жовтня, російські війська запустили по Україні три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 13 безпілотників.
Про це повідомили в Повітряних силах.
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Війська РФ вдарили «шахедами» та ракетами: скільки збили
Росіяни атакували дронами з районів російського Курська та мису Чауда в окупованому Криму.
Також з повітряного простору окупованого Криму та Курської області РФ противник запустив по Україні ракети.
Українські військові збили три ворожі безпілотники в Одеській області.
10 ворожих БпЛА були локаційно втрачені на півночі та півдні країни.
Також внаслідок активної протидії засобів РЕБ керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.
У Миколаєві росіяни атакували інфраструктурний обʼєкт
Вночі російські війська атакували інфраструктурний обʼєкт в Миколаєві.
Сили оборони підтвердили удар по нафтобазі у Воронезькій області
Попередньо вдарили крилатими ракетами типу Х-59/Х-69.
Про це повідомила обласна влада.
Ніхто не постраждав.
Окупанти обстрілюють Сумщину
Росіяни вдарили ракетою по Охтирському району на Сумщині.
За даними обласної адміністрації, атакували з території Росії.
Більше подробиць не повідомляється.
Вночі та зранку росіяни 18 разів обстріляли прикордоння області.
Під ворожим вогнем опинилися 9 громад регіону.
Окупанти били КАБами, гатили з РСЗВ та запускали FPV-дрони.