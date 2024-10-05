Офіс генерального прокурора України має інформацію про те, що росіяни стратили 93 українських військовополонених на полі бою.

Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону.

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Росіяни вже стратили 93 українських військовополонених на фронті

«Зараз ми маємо інформацію про загибель 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою», - сказав Юрій Бєлоусов.

За його словами, 80% випадків страт українських військовополонених зафіксовано у 2024 році.

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Така тенденція почала з'являтися з листопада минулого року. Саме тоді, за даними Офісу генпрокурора, «відбулися зміни у ставленні військовослужбовців РФ до наших військовополонених у гірший бік».

Юрій Бєлоусов також повідомив, що 3 жовтня знову з’явилася інформація про страту українського військовополоненого.

«У Телеграм-каналах було поширено відео можливої страти ще одного військовослужбовця у зухвалій формі. Ми відразу з Головним слідчим управлінням СБУ зареєстрували ще одне кримінальне провадження», - зазначив посадовець.

Розстріл 16 воїнів ЗСУ на Донеччині

Правоохоронці розслідують розстріл 16 полонених бійців ЗСУ росіянами на Покровському напрямку.

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Попередньо встановлено особи загиблих. Це могли бути воїни двох підрозділів ЗСУ. Однак, поки що жодних прізвищ слідчі не називають.

«Станом на зараз нам відомо, що могли загинути бійці двох підрозділів Збройних сил України. Ми знаємо номери цих підрозділів. Ми попередньо встановили дані бійців. Але ми перевіряємо цю інформацію з поваги до їхніх рідних, щоб не помилитися у їхніх прізвищах», - сказав начальник Департаменту війни Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

Українське слідство має дані, де саме відбувся розстріл українських військовополонених і який підрозділ збройних сил РФ може бути причетний до вчинення цього злочину.

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Цього тижня стало відомо, що росіяни розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. Воєнний злочин скоїли поблизу сіл Миколаївка та Сухий Яр у Покровському районі. Це наймасовіша страта українських полонених на фронті.