У 123 бригаді тероборони заявили, що обставини загибелі командира 186 окремого батальйону Ігоря Гриба встановлюють під час службового розслідування.

Про це повідомили у бригаді.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Загибель одного з командирів 123-ї бригади ТрО

«Маємо повідомити інформацію з приводу смерті військовослужбовця нашої бригади, командира 186 окремого батальйону Ігоря Гриба. Це був відданий військовій справі та своїй країні військовослужбовець, командир, який піклувався про особовий склад та не стояв осторонь проблем свого військового колективу. Світла пам'ять воїну-захиснику, співчуття рідним та близьким військовослужбовця. Обставини загибелі Ігоря Гриба наразі з’ясовуються, проводиться службове розслідування», - йдеться в заяві.

Advertisement

У бригаді пообіцяли інформувати про хід розслідування й закликали дати час керівництву бригади та командуванню, аби розібратися в обставинах, що склалися у військовому колективі та «вирішити всі проблемні питання для подальшого виконання особовим складом бойових завдань».

Водночас «Суспільне», покликаючись на отримане у своє розпорядження зведення з фронту, пише, що попередньою причиною смерті Гриба визначили самогубство на командно-спостережному пункті.

Advertisement

ЗСУ вийшли з Вугледара

Цього тижня українські підрозділи вийшли з Вугледара через загрозу оточення.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця» пояснили - так вирішили, аби зберегти особовий склад та техніку, а також зайняти положення для ведення подальших дій.

Президент Володимир Зеленський назвав вихід українських Збройних сил із Вугледара правильним, бо це дало можливість зберегти життя бійців.

Британська розвідка вважає, що після захоплення Вугледара російські війська, ймовірно, спробують продовжити просування за межі міста протягом наступних тижнів.

Advertisement

У Міноборони Великої Британії прогнозують, що наступною ціллю російських окупантів може стати населений пункт Велика Новосілка у Запорізькій області.