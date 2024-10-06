За останні місяці російська влада значно збільшила фінансові стимули для тих, хто готовий йти воювати. Однак, це навряд чи суттєво вплине на подолання обмежень у питанні мобілізованих.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Росія збільшила фінансові стимули для мобілізованих

Аналітики зазначають, що російський Уряд планує виділити 90 мільярдів рублів (948 мільйонів доларів) на одноразові виплати за укладення військового контракту з Міністерством оборони Росії в період з 2025 по 2027 рік.

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На думку фахівців ISW, це свідчить про те, що Кремль планує продовжувати набирати людей до війська за гроші, доки працює система криптомобілізації.

За останні місяці російська влада значно збільшила фінансові стимули. Зокрема одноразові виплати, для підписання військових контрактів.

«Російський федеральний уряд наразі пропонує одноразові виплати в розмірі 400 тисяч рублів (4 200 доларів) за підписання військового контракту (на додаток до одноразових виплат, запропонованих регіональною владою, деякі з яких нещодавно перевищили мільйон рублів), що свідчить про те, що Кремль має намір набрати 225 тисяч нових військовослужбовців на контрактну службу протягом 2025-2027 років, за умови збереження поточних ставок, що малоймовірно, враховуючи, що ці ставки неухильно зростають з 2022 року», - пишуть аналітики ISW.

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Чи впливають виплати на мобілізацію в Росії

Повідомляється, що російська влада занепокоєна тим, що нинішні зусилля з вербування дають все менші результати. Значне збільшення фінансових стимулів за останні місяці свідчить про те, що теперішні зусилля з вербування були недостатніми для підтримки темпів наступу в Україні.

«За оцінками ISW, існують середньострокові та довгострокові обмеження щодо кількості призовників, яких може залучити російська криптомобілізаційна кампанія, що триває, і збільшення фінансових стимулів навряд чи суттєво вплине на подолання цих обмежень», - зазначають експерти.

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В огляді вказують, що Путін й надалі підтримує поточну криптомобілізаційну кампанію, щоб уникнути оголошення чергового вкрай непопулярного часткового мобілізаційного призову резервістів. Хоча, зазначають в ISW, російський диктатор зберігає можливість оголосити ще один призов - як він це зробив восени 2022 року.

«Путін і російське військове командування, схоже, не бажають миритися зі зниженням інтенсивності російських бойових дій в Україні, оскільки вважають збереження ініціативи на всьому театрі бойових дій стратегічним імперативом, і залишається незрозумілим, чи буде Путін відповідати ще одним призовом, якщо зіткнеться з іншою кризою, подібною або гіршою, ніж восени 2022 року», - підсумовують аналітики.