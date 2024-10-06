Вдень окупанти вдарили по селищу Борова в Ізюмському районі на Харківщині. Поцілили дроном. 

Загинув 56-річний цивільний чоловік. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це повідомили в прокуратурі області. 

Внаслідок обстрілів Куп'янська постраждало троє людей

Зранку війська РФ вдарили FPV-дроном по Куп'янську. 

Влучили біля зупинки. Пошкоджено приміщення магазину та автомобіль. 

Поранені двоє мирних мешканців. 

«40-річного чоловіка ушпиталено, ще один постраждалий чоловік, якому 68 років, від госпіталізації відмовився», - зазначили у прокуратурі. 

Advertisement

Вдень окупанти обстріляли місто з артилерії. 

Постраждав 54-річний чоловік.

Росіяни всю ніч атакували Україну «шахедами»

Сили ППО збили 56 «шахедів» та дві ракети під час атаки росіян у ніч на 6 жовтня. 

Ще 25 безпілотників було локаційно втрачено. Ймовірно, внаслідок протидії РЕБ.

Загалом зафіксували понад 90 засобів повітряного нападу ворога. 

У Харкові на 15 років посадили сім’ю агентів воєнної розвідки РФ
Більше по темі

У Харкові на 15 років посадили сім’ю агентів воєнної розвідки РФ

Зловнисники збирали інформацію про пункти базування українських військ.

Серед них - 87 БпЛА типу «шахед», дві балістичні ракети Іскандер-М, одна крилата Іскандер-К та одна керована авіаційна Х-59/69. 

Які ракети вдалося збити - не уточнюється. 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Окупанти вдарили FPV-дроном біля зупинки в Куп’янську Харків
Окупанти вдарили FPV-дроном біля зупинки в Куп’янську
Київ Пост
9г тому
СБУ ліквідувала угруповання, яке "заробило" на ухилянтах понад 40 млн гривень Київ
СБУ ліквідувала угруповання, яке "заробило" на ухилянтах понад 40 млн гривень
Київ Пост
2д тому
У Харкові на 15 років посадили сім’ю агентів воєнної розвідки РФ Харків
У Харкові на 15 років посадили сім’ю агентів воєнної розвідки РФ
Київ Пост
жов. 3
Росія вдарила по Харкову КАБами: є постраждалі Харків
Росія вдарила по Харкову КАБами: є постраждалі
Київ Пост
жов. 3
Спонсорований контент
" Попередній Путін з 2017 року налаштовував Трампа проти України, - NYT
Далі » Бійці ГУР спалили російський ЗРК «Оса» за $10 млн