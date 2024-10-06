Вдень окупанти вдарили по селищу Борова в Ізюмському районі на Харківщині. Поцілили дроном.

Загинув 56-річний цивільний чоловік.

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Про це повідомили в прокуратурі області.

Внаслідок обстрілів Куп'янська постраждало троє людей

Зранку війська РФ вдарили FPV-дроном по Куп'янську.

Влучили біля зупинки. Пошкоджено приміщення магазину та автомобіль.

Поранені двоє мирних мешканців.

«40-річного чоловіка ушпиталено, ще один постраждалий чоловік, якому 68 років, від госпіталізації відмовився», - зазначили у прокуратурі.

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Вдень окупанти обстріляли місто з артилерії.

Постраждав 54-річний чоловік.

Росіяни всю ніч атакували Україну «шахедами»

Сили ППО збили 56 «шахедів» та дві ракети під час атаки росіян у ніч на 6 жовтня.

Ще 25 безпілотників було локаційно втрачено. Ймовірно, внаслідок протидії РЕБ.

Загалом зафіксували понад 90 засобів повітряного нападу ворога.

Серед них - 87 БпЛА типу «шахед», дві балістичні ракети Іскандер-М, одна крилата Іскандер-К та одна керована авіаційна Х-59/69.

Які ракети вдалося збити - не уточнюється.