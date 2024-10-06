Вдень окупанти вдарили по селищу Борова в Ізюмському районі на Харківщині. Поцілили дроном.
Загинув 56-річний цивільний чоловік.
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Про це повідомили в прокуратурі області.
Внаслідок обстрілів Куп'янська постраждало троє людей
Зранку війська РФ вдарили FPV-дроном по Куп'янську.
Влучили біля зупинки. Пошкоджено приміщення магазину та автомобіль.
Поранені двоє мирних мешканців.
«40-річного чоловіка ушпиталено, ще один постраждалий чоловік, якому 68 років, від госпіталізації відмовився», - зазначили у прокуратурі.
Вдень окупанти обстріляли місто з артилерії.
Постраждав 54-річний чоловік.
Росіяни всю ніч атакували Україну «шахедами»
Сили ППО збили 56 «шахедів» та дві ракети під час атаки росіян у ніч на 6 жовтня.
Ще 25 безпілотників було локаційно втрачено. Ймовірно, внаслідок протидії РЕБ.
Загалом зафіксували понад 90 засобів повітряного нападу ворога.
У Харкові на 15 років посадили сім’ю агентів воєнної розвідки РФ
Серед них - 87 БпЛА типу «шахед», дві балістичні ракети Іскандер-М, одна крилата Іскандер-К та одна керована авіаційна Х-59/69.
Які ракети вдалося збити - не уточнюється.