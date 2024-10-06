Володимир Путін з 2017 року намагався сформувати негативне ставлення до України у тодішнього президента США Дональда Трампа.

Про це пише The New York Times.

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Як Путін налаштовував Трампа проти України

За даними журналістів NYT, 28 січня 2017 року під час першої телефонної розмови Трампа і Путіна Трамп першим порушив питання України, попросивши Путіна висловити свою думку про цю країну.

Колишній американський високопосадовець, який безпосередньо знав про те, що відбувалося під час розмови, повідомив, що російський президент розповів про корупцію в Україні, а Трамп «був обережним у своїй відповіді, не погоджуючись з Путіним і не захищаючи Україну». Але він визнав, що конфлікт Росії з Україною є перешкодою на шляху до його мети - поліпшення відносин з Москвою.

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Зустріч Путіна і Трампа

Пізніше, 7 липня 2017 року, під час зустрічі Трампа та Путіна у Гамбурзі, той знову сказав Трампу, що Україна - «корумпована, сфабрикована країна». Він наполягав, що Росія має «повне право здійснювати свій вплив» на Україну.

Коли Трамп сказав Путіну, що його адміністрація розглядає можливість надання зброї Україні, Путін відповів, що це було б «помилкою». За його словами, що б Америка не дала українцям, вони попросять більше.

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Журналісти пишуть, що та зустріч стала для Путіна можливістю досягти власної мети - послабити американську підтримку Києва і наростити політичну неприязнь до України з боку Трампа.

«Тоді, під час їхніх перших контактів, Путін працював над тим, щоб закріпити в голові Трампа думку про те, що Україна - це не стільки молода демократія, яка прагне глибших зв'язків із Заходом, скільки непокірний російськомовний сусід, керований олігархами і корумпованими чиновниками, які прагнули допомогти обрати Гілларі Клінтон», - пише видання.

Ще одним випадком, який вплинув на погляди Трампа, журналісти називають викрадення російськими урядовими хакерами листування опонентки Трампа Гіларі Клінтон з Національного комітету Демократичної партії.

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У розслідуванні, яке у 2019 році провів Комітет з розвідки Сенату США, голова передвиборчої кампанії Трампа Пол Манафорт та інші посадові особи передвиборчого штабу почали просувати теорію про те, що викрадення здійснила Україна, а не Росія. Путін підлив масла у вогонь, публічно заявивши, що Україна намагалася допомогти Клінтон під час президентських виборів у 2016 році.

В оточенні Трампа почав вимальовуватися більш «темний портрет» України - країни, наповненої політичними ворогами Трампа, пишуть журналісти.

«Ця ворожість до України залишається в центрі уваги в останні тижні передвиборчої кампанії 2024 року. Трамп не дав зрозуміти, чи припинить він або зменшить у разі свого обрання американську військову та дипломатичну підтримку України, і це тоді, коли він схиляє Республіканську партію до свого бачення менш інтервенціоністської зовнішньої політики, відкритої для співпраці з авторитарними лідерами, такими як Путін», - резюмує видання.