Українські бійці знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса». 

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Як бійці ГУР спалили російський ЗРК «Оса»: відео

Російський ЗРК «Оса» виявили та знищили бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Крила».

Вони спалили ворожий зенітно-ракетний комплекс FPV-дроном. 

«Вартість ворожого автоматизованого ЗРК -10 мільйонів доларів. Вартість fpv-дрона, яким розвідники спалили «Осу» - кілька сотень доларів», - зазначили в ГУР. 

Advertisement

ЗСУ знищили офіцерів КНДР під Донецьком

Біля тимчасово окупованого Донецька внаслідок ракетного удару у четвер, 3 жовтня, були знищені понад 20 російських військовослужбовців. Зокрема шестеро військових офіцерів з КНДР, які прибули для обміну досвідом з росіянами. 

Про це повідомляють джерела Kyiv Post у спецслужбах. 

Кіберфахівці ГУР атакували ресурси постачальників російської армії
Більше по темі

Кіберфахівці ГУР атакували ресурси постачальників російської армії

Під атаку потрапила низка ворожих ресурсів, які стосуються постачання ворожій армії або відстежують переміщення людей у Росії.

Відомо, що ще троє північно-корейських військовослужбовців отримали поранення.

Російські пабліки писали, що перед ракетним ударом росіяни демонстрували представникам КНДР підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
В Енергодарі вибухнуло авто з "начальником фізичної охорони" окупованої ЗАЕС ГУР
В Енергодарі вибухнуло авто з "начальником фізичної охорони" окупованої ЗАЕС
Київ Пост
2д тому
У російському Новосибірську спалили обласне управління ФСБ − відео Росія
У російському Новосибірську спалили обласне управління ФСБ − відео
Київ Пост
2д тому
Кіберфахівці ГУР атакували ресурси постачальників російської армії Росія
Кіберфахівці ГУР атакували ресурси постачальників російської армії
Катерина Захарченко
2д тому
Кіберфахівці ГУР атакували російський фінансовий сектор Росія
Кіберфахівці ГУР атакували російський фінансовий сектор
Карина Доломанжи
жов. 2
Спонсорований контент
" Попередній Росіяни вбили жителя Борової на Харківщині
Далі » В Україні загинув російський активіст Дадін, який воював на боці ЗСУ