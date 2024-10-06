Українські бійці знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса».

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

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Як бійці ГУР спалили російський ЗРК «Оса»: відео

Російський ЗРК «Оса» виявили та знищили бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Крила».

Вони спалили ворожий зенітно-ракетний комплекс FPV-дроном.

«Вартість ворожого автоматизованого ЗРК -10 мільйонів доларів. Вартість fpv-дрона, яким розвідники спалили «Осу» - кілька сотень доларів», - зазначили в ГУР.

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ЗСУ знищили офіцерів КНДР під Донецьком

Біля тимчасово окупованого Донецька внаслідок ракетного удару у четвер, 3 жовтня, були знищені понад 20 російських військовослужбовців. Зокрема шестеро військових офіцерів з КНДР, які прибули для обміну досвідом з росіянами.

Про це повідомляють джерела Kyiv Post у спецслужбах.

Більше по темі Кіберфахівці ГУР атакували ресурси постачальників російської армії Під атаку потрапила низка ворожих ресурсів, які стосуються постачання ворожій армії або відстежують переміщення людей у Росії.

Відомо, що ще троє північно-корейських військовослужбовців отримали поранення.

Російські пабліки писали, що перед ракетним ударом росіяни демонстрували представникам КНДР підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.