Українські бійці знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса».
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
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Як бійці ГУР спалили російський ЗРК «Оса»: відео
Російський ЗРК «Оса» виявили та знищили бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Крила».
Вони спалили ворожий зенітно-ракетний комплекс FPV-дроном.
«Вартість ворожого автоматизованого ЗРК -10 мільйонів доларів. Вартість fpv-дрона, яким розвідники спалили «Осу» - кілька сотень доларів», - зазначили в ГУР.
ЗСУ знищили офіцерів КНДР під Донецьком
Біля тимчасово окупованого Донецька внаслідок ракетного удару у четвер, 3 жовтня, були знищені понад 20 російських військовослужбовців. Зокрема шестеро військових офіцерів з КНДР, які прибули для обміну досвідом з росіянами.
Про це повідомляють джерела Kyiv Post у спецслужбах.
Кіберфахівці ГУР атакували ресурси постачальників російської армії
Відомо, що ще троє північно-корейських військовослужбовців отримали поранення.
Російські пабліки писали, що перед ракетним ударом росіяни демонстрували представникам КНДР підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.