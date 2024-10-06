Російський опозиційний активіст Ільдар Дадін загинув у бою на Харківщині, він воював на боці України.

Про це повідомила колишня журналістка «Ехо Москви» Ксенія Ларіна, повідомляє Настоящее Время.

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Загинув російський опозиційний активіст Дадін

Офіційно про загибель Дадіна не повідомлялося.

За словами Ларіної, про це їй розповів колишній віцепрезидент «Газпромбанку» Ігор Волобуєв, який також воює на боці ЗСУ. Волобуєву про загибель Дадіна розповіли його побратими.

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«Щойно повідомили, що загинув Ільдар Дадін. У бою на Харківщині», - написала вона у соцмережі X увечері 5 жовтня.

Інформацію про загибель Дадіна російському Радіо Свобода також підтвердив російський опозиціонер Ілля Пономарьов, який живе в Україні. Він заявив, що, за його даними, Дадін загинув напередодні.

Зазначається, що Ільдар Дадін у березні 2022 року виїхав із Росії до Польщі, щоб потім воювати на боці України. У Польщі він протягом року оформлював документи, які б дозволили йому приїхати в Україну.

У червні 2023 року Дадін вступив до «Сибірського батальйону», що складається з росіян, які виступають проти політики Путіна. Активіст вирішив вступити до цього підрозділу, оскільки для нього, за його словами, це був практично єдиний спосіб воювати на боці України.

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Дадін мав позивний «Ганді».

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