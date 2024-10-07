В Україну прибули перші винищувачі F-16 із Нідерландів, повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.

Перші винищувачі F-16 з Нідерландів − що треба знати

"Вперше я можу офіційно повідомити, що перші нідерландські винищувачі F-16 доставлені в Україну. Це було вкрай необхідно. У Харкові я бачив пошкодження від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги", − розповів Брекельманс.

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За його словами, решту з 24 обіцяних літаків нідерландський уряд надішле в найближчі місяці.

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"Ми продовжуємо відігравати провідну роль у підтримці України… Завдяки 400 мільйонам євро ми надамо сучасні безпілотники для розвідки, оборони та нападу. Майже половина з них буде розроблена в Нідерландах", − додав міністр.

Сполучені Штати передадуть Україні далекобійні крилаті бомби JSOW для F-16

26 вересня на сайті Білого дому з'явилася інформація про плани передачі Україні далекобійних бомб JSOW. Це рішення є критично важливим, щоб частково урівняти сили на тлі зростаючого використання Росією авіаційних бомб з УПМК, якими російські військові вже почали завдавати ударів по Запоріжжю та Харкову.

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Водночас в'їзд в Україну для легкових автомобілів і автобусів необмежений.

Під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 6 вересня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, пов’язаний з обслуговуванням винищувачів F-16.

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У серпні командувач Збройних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Україна може використовувати передані від Нідерландів винищувачі F-16 на території Росії.

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