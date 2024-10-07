В Україну прибули перші винищувачі F-16 із Нідерландів, повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.
Перші винищувачі F-16 з Нідерландів − що треба знати
"Вперше я можу офіційно повідомити, що перші нідерландські винищувачі F-16 доставлені в Україну. Це було вкрай необхідно. У Харкові я бачив пошкодження від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги", − розповів Брекельманс.
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За його словами, решту з 24 обіцяних літаків нідерландський уряд надішле в найближчі місяці.
"Ми продовжуємо відігравати провідну роль у підтримці України… Завдяки 400 мільйонам євро ми надамо сучасні безпілотники для розвідки, оборони та нападу. Майже половина з них буде розроблена в Нідерландах", − додав міністр.
For the first time, I can officially announce that the first Dutch F-16s have been delivered to Ukraine.— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) October 6, 2024
This is urgently needed. In Kharkiv, I saw the damage from Russian airstrikes and heard frequent air raid alarms.
The rest of the 24 jets will follow in the coming months. pic.twitter.com/Oq6IbxQyWP
Сполучені Штати передадуть Україні далекобійні крилаті бомби JSOW для F-16
26 вересня на сайті Білого дому з'явилася інформація про плани передачі Україні далекобійних бомб JSOW. Це рішення є критично важливим, щоб частково урівняти сили на тлі зростаючого використання Росією авіаційних бомб з УПМК, якими російські військові вже почали завдавати ударів по Запоріжжю та Харкову.
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Під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 6 вересня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, пов’язаний з обслуговуванням винищувачів F-16.
У серпні командувач Збройних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Україна може використовувати передані від Нідерландів винищувачі F-16 на території Росії.