В Україну прибули перші винищувачі F-16 із Нідерландів, повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.

Перші винищувачі F-16 з Нідерландів − що треба знати

"Вперше я можу офіційно повідомити, що перші нідерландські винищувачі F-16 доставлені в Україну. Це було вкрай необхідно. У Харкові я бачив пошкодження від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги", − розповів Брекельманс.

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За його словами, решту з 24 обіцяних літаків нідерландський уряд надішле в найближчі місяці.

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"Ми продовжуємо відігравати провідну роль у підтримці України… Завдяки 400 мільйонам євро ми надамо сучасні безпілотники для розвідки, оборони та нападу. Майже половина з них буде розроблена в Нідерландах", − додав міністр.