Очільник «ЛНР» Леоніду Пасічнику після проведення більш ретельного розслідування Службою безпеки України суд збільшив термін позбавлення волі на три роки.

Його заочно засудили до 15 років в’язниці з конфіскацією майна, повідомила пресслужба ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області.

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Вирок гауляйтеру «ЛНР» Пасічнику - що відомо

«1 липня 2024 року Пасічника було визнано винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, а також у колабораційній діяльності та засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Завдяки якісному проведенню досудового розслідування СБУ суд призначив йому більш жорстке покарання», - ідеться в повідомленні.

Прокуратура оскаржила цей вирок в апеляційній інстанції через невідповідність призначеного покарання ступені тяжкості злочину та м’якість призначеного покарання.

Пасічник з 2018 року на посаді ватажка «ЛНР» створював умови для окупації Росією частини території України.

Напередодні 24 лютого 2022 року він підписав т. зв. «договір про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між терористичною «ЛНР» та РФ.

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Кремль використав цей «правовий акт» як формальний привід для широкомасштабного вторгнення в Україну.

У вересні 2022 р. Пасічник підписав закон про входження «ЛНР» до складу РФ та провів на захопленій ворогом території псевдореферендум.

У подальшому Пасічник брав участь у підписанні з Путіним угоди про приєднання окупованого регіону до РФ.

У 2023 році він організував участь тимчасово захоплених громад Луганщини у російських «виборах до законодавчих органів влади».

За результатом розгляду апеляційної скарги судове рішення першої інстанції скасовано. Гауляйтера Луганщини визнано винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України)

ч.2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні виборів на тимчасово окупованій території за попередньою змовою групою осіб)

ч. 5 ст. 111-1 (добровільне обрання до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території).

Пасічника засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

СБУ оголосила про чергову підозру гауляйтеру "ЛНР" Пасічнику

26 липня СБУ заочно оголосила про підозру ватажку "ЛНР" Леоніду Пасічнику в примусовому залученні жителів окупованої території Луганщини до військових угруповань РФ.

Із 19 лютого 2022 року він підписав декілька розпоряджень про введення воєнного стану та мобілізації на захопленій частині регіону.

Це стало формальною підставою для примусового призову на війну проти України майже 80% працівників місцевих підприємств.

Понад 70% "мобілізованих" загинули на передовій у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.