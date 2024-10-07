Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів двосторонні переговори зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром, під час яких стало відомо, що країна надасть 500 тисяч євро на енергетичні потреби України.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України (МЗС).

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Україна отримає €500 тисяч на енергетичні потреби - подробиці

Сторони обговорили ключові питання українсько-словацького порядку денного, зокрема подальшої підтримки України в умовах війни, участі Словаччини у реалізації Формули миру та підготовки до другого Глобального саміту миру.

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Сибіга подякував за рішення виділити на енергетичні потреби та відновлення енергетичної інфраструктури України 500 тисяч євро в межах Плану двостороннього співробітництва у сфері розвитку Словаччини.

На ці кошти планується закупівля енергетичного обладнання від однієї із словацьких компаній з подальшою його передачею Україні.

Крім того, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту.

Друга міжурядова консультація між Україною та Словаччиною - що відомо

Сьогодні на Закарпатті відбулася зустріч прем'єр-міністрів України та Словаччини Дениса Шмигаля та Роберта Фіцо.

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Читайте у матеріалі Kyiv Post головні заяви посадовців про спільні проєкти в енергетиці, транспорті та інфраструктурі.

Після консультацій прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що Україна не розглядає продовження транзитної угоди з російським "Газпромом".