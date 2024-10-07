Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що Україна не розглядає продовження транзитної угоди з російським "Газпромом" після того, як із завершенням 2024 року сплине термін дії існуючої угоди.

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо.

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Україна не продовжить транзитну угоду з "Газпромом"

Прем’єр сказав, що Україна твердо налаштована не продовжувати транзитну угоду з російським "Газпромом".

"Україна вкотре наголошує що не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії", – сказав Шмигаль.

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Він наголосив, що стратегічна мета України – позбавити Кремль прибутків від продажу енергоресурсів, з яких Росія фінансує війну.

"Закликаємо усі країни Європи до повної відмови від нафти й газу з Російської Федерацї. Ми розуміємо гостру залежність деяких держав, у тому числі Словаччини, від цього ресурсу і розраховуємо на поступову диверсифікацію поставок", – сказав прем’єр-міністр України.

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18 липня голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що "Нафтогаз України" не продовжуватиме транзитну угоду з російською компанією "Газпром".

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Він зауважував, що транзитом через Україну зараз проходить тільки 4% від усієї потреби європейських країн у газі.

Газотранспортна система є одним із головних активів України через можливість забезпечення суттєвого об'єму транспортування.

Водночас Україна забезпечена газосховищами й має потенційний доступ до ринків збуту.

Друга міжурядова консультація між Україною та Словаччиною - що відомо

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