У понеділок речник Держдепартаменту США Метью Міллер повідомив на брифінгу в Білому домі, що Москва не допускає американських дипломатів до Стівена Хаббарда – 72-річного американця, засудженого до майже 7 років ув’язнення за те, що той нібито воював на боці України як «найманець».
«У нас небагато інформації, бо Росія відмовляє нашому консулу в доступі», – сказав Міллер.
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Зазвичай, за його словами, іноземцям дозволяють консультуватися з працівниками посольства чи консульства своєї країни, але не в цьому випадку, хоча росіяни «зобов’язані» дати такий дозвіл. Міллер додав, що президент Джо Байден наразі «вирішує, що робити далі».
Хаббарда, 72-річного вчителя зі штату Мічиган, заарештували більше двох років тому, і московський суд посадив його на 6 років і 10 місяців за те, що він нібито воював за Україну під Ізюмом на Харківщині. Як повідомили російські медіа, він підписав контракт із ЗСУ із зарплатнею приблизно 1 000 доларів на місяць. (Слід зазначити, що в Мічигані, де ринок житла є одним із найдешевших у США, вартість оренди житла становить близько 1 400 доларів на місяць, а в середньому по країні – 1 700 доларів.)
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Сестра Хаббарда Тріша Хаббард Фокс сказала кореспонденту агенції Reuters, що він не вмів користуватися зброєю і ніколи її не мав. Більше того, за її словами, її брат взагалі – «радше пацифіст», та ще й з проросійськими поглядами. Вона вважає, що «зізнання» з нього вибили.
Як зазначає агенція Франс Пресс (AFP ), Хаббард перебував під вартою з квітня 2022 року, але про цю справу стало відомо лише 27 вересня цього року, коли в Москві розпочався закритий судовий процес.
Росія не каже, де весь цей час тримали Хаббарда, але представники влади США вважають, що до суду в Москві його утримували на окупованій території України.
Російська ракета вдарила по цивільному вантажному судну в порту Одеси
У понеділок російська балістична ракета влучила в цивільне судно в порту Одеси, в результаті чого загинула людина.
«Ворог атакував Одесу балістичними ракетами Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Ще пʼятеро іноземних громадян постраждали» – повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його даними, четверо з поранених перебувають у стані середнього ступеня тяжкості, один – с легкого. Наразі їм надається необхідна медична допомога. Він додав, що це була вже друга атака на цивільне судно в Одесі за останні кілька днів.
Iskander-M Strike on a Ukrainian Cargo Ship in the port of Yuzhnyi, Odesa Oblast— WarVehicleTracker🇵🇱 (@WarVehicle) October 6, 2024
According to Russian Sources it was carrying weapons and ammunition and was in the process of unloading them when it was hit.
Due to the quality of the footage I can’t confirm nor deny anything. pic.twitter.com/AfhhYcM8dj
Деякі крайні праві заявляють, що Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) залишилося без грошей через допомогу Україні, а ті республіканці в Конгресі, які голосували проти виділення коштів на допомогу постраждалим від урагану, тепер мають смерті й руйнування у власних округах
З наближенням до берегів Флориди другого за менше ніж два тижні руйнівного урагану представники крайніх правих політичних сил лементують, що постраждалі американці можуть залишитися без допомоги через іммігрантів і допомогу Україні, а республіканці від Флориди в Палаті представників, які самі голосували проти збільшення допомоги постраждалим, тепер шукають політичного прикриття.
Минулого тижня міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас заявив, що Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій FEMA не має живих грошей на решту сезону ураганів.
Минулими вихідними кандидат у президенти Дональд Трамп вкотре виступив із популістськими заявами – мовляв, на постраждалих від урагану Хелен американців не вистачає грошей, бо всі були витрачені на мігрантів. Тоді ж у таблоїдах правого спрямування з’явилися статті під такими промовистими заголовками, як «Шахрайство перед бурею», в яких стверджувалося, що FEMA збанкрутіло через допомогу іммігрантам.
Минулого тижня ураган Хелен зніс буквально все на узбережжі Тампи у штаті Флорида (одного з 20 найбільш густонаселених районів у США) і пішов далі на Північну Кароліну – так званий свінг-штат (у якому жоден із кандидатів на цьогорічних президентських виборах не має переваги). Кількість жертв уже сягнула 227 і продовжує зростати. Такої кількості жертв не було з часу урагану Катріна в 2005 році.
Тепер Тампі смертельно загрожує ще один ураган 5-ї категорії – Мілтон, і праві радикали в усьому звинувачують допомогу Україні.
Fema has no money for the victims of Helene.— Jimmy Bo Fowler (@Cowboybo63) October 3, 2024
Dirty Joe sent it to Ukraine and the Ilegals!! pic.twitter.com/h1yM85UvKc
Трамп зі своєю когортою республіканців стверджує, що FEMA витратило більше 640 мільйонів доларів на житло для мігрантів, хоча фінансування на такі цілі не має ніякого відношення до допомоги постраждалим від стихійних лих. Але найбільше про таке «шахрайство» волають республіканці на Капітолійському пагорбі, які представляють саме найбільш постраждалі райони і які голосували проти виділення їхнім мешканцям додаткової допомоги.
Один із них – на прізвище Луна – виступав категорично проти надання допомоги Україні та ще й голосував проти збільшення допомоги постраждалим від урагану американцям. Він представляє округ Пінельяс – один із найбільш постраждалих від Хелени.
🚨 Florida’s own GOP Rep. Anna Paulina Luna voted NO on $20B for FEMA relief, right as Cat 5 Hurricane Milton targets her district! Disgraceful? You bet.— Mario 🇺🇸🇵🇱🇺🇦🇪🇺 (@PawlowskiMario) October 7, 2024
RT if you agree! @RepLuna #HurricaneMilton pic.twitter.com/knGML1Q0F6
Словацькі боєприпаси прибули в Україну, а ЄС намагається діяти всупереч вето Угорщини на 6 млрд євро допомоги Україні
У понеділок словацьке телебачення повідомило, що в Україну прибули понад 120 тонн боєприпасів, закуплених Словаччиною. Це – більша частина з поставок на суму 4 мільйони євро від країни, яка, як і Угорщина, часто блокує військову допомогу своїй східній сусідці.
Як пише Українська правда, у Словаччині збір коштів на снаряди для України за чеською ініціативою розпочався приблизно тоді ж, коли її уряд формально заявив про свою неучасть у цій ініціативі, а прем’єр-міністр Роберт Фіцо навіть висміяв її. Але кошти все одно надходили від громадян.
«Деяким може здаватися, що чотири-п’ять місяців – це довго, але для постачання військової техніки й боєприпасів це рекордні терміни», – сказав речник кампанії «Снаряди для України» Федор Блащак, окремо зазначивши, що потрібен час на огляд кожного снаряда.
За його словами, ще 500 000 євро, зібраних на допомогу Україні, підуть на закупівлю гранатометів.
У понеділок видання Bloomberg повідомило, що ЄС шукає способи, якими країни-члени могли б робити внески до Європейського фонду миру, щоб надати Україні понад 6 млрд євро попри вето Угорщини.