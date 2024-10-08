У понеділок речник Держдепартаменту США Метью Міллер повідомив на брифінгу в Білому домі, що Москва не допускає американських дипломатів до Стівена Хаббарда – 72-річного американця, засудженого до майже 7 років ув’язнення за те, що той нібито воював на боці України як «найманець».

«У нас небагато інформації, бо Росія відмовляє нашому консулу в доступі», – сказав Міллер.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зазвичай, за його словами, іноземцям дозволяють консультуватися з працівниками посольства чи консульства своєї країни, але не в цьому випадку, хоча росіяни «зобов’язані» дати такий дозвіл. Міллер додав, що президент Джо Байден наразі «вирішує, що робити далі».

Advertisement

Хаббарда, 72-річного вчителя зі штату Мічиган, заарештували більше двох років тому, і московський суд посадив його на 6 років і 10 місяців за те, що він нібито воював за Україну під Ізюмом на Харківщині. Як повідомили російські медіа, він підписав контракт із ЗСУ із зарплатнею приблизно 1 000 доларів на місяць. (Слід зазначити, що в Мічигані, де ринок житла є одним із найдешевших у США, вартість оренди житла становить близько 1 400 доларів на місяць, а в середньому по країні – 1 700 доларів.)

Advertisement

Більше по темі Словаччина холодно ставиться до членства України в НАТО, але підтримує її вступ до ЄС Головні заяви Роберта Фіцо та Дениса Шмигаля під час других міжурядових консультацій між Україною та Словаччиною.

Сестра Хаббарда Тріша Хаббард Фокс сказала кореспонденту агенції Reuters, що він не вмів користуватися зброєю і ніколи її не мав. Більше того, за її словами, її брат взагалі – «радше пацифіст», та ще й з проросійськими поглядами. Вона вважає, що «зізнання» з нього вибили.

Як зазначає агенція Франс Пресс (AFP ), Хаббард перебував під вартою з квітня 2022 року, але про цю справу стало відомо лише 27 вересня цього року, коли в Москві розпочався закритий судовий процес.

Росія не каже, де весь цей час тримали Хаббарда, але представники влади США вважають, що до суду в Москві його утримували на окупованій території України.

Advertisement

Російська ракета вдарила по цивільному вантажному судну в порту Одеси

У понеділок російська балістична ракета влучила в цивільне судно в порту Одеси, в результаті чого загинула людина.

«Ворог атакував Одесу балістичними ракетами Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Ще пʼятеро іноземних громадян постраждали» – повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його даними, четверо з поранених перебувають у стані середнього ступеня тяжкості, один – с легкого. Наразі їм надається необхідна медична допомога. Він додав, що це була вже друга атака на цивільне судно в Одесі за останні кілька днів.