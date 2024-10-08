Велика Британія надала Україні 3,5 млрд фунтів стерлінгів (близько 4,5 млрд доларів) на закупівлю сучасного військового обладнання британського виробництва.

Про це ідеться на сайті уряду Британії.

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Британія профінансує закупівлю зброї для ЗСУ

Торгівельна місія країни відвідала Україну для обговорення подальшої співпраці з українським урядом та представниками промисловості.

Ця місія - продовження угоди, яка дозволяє Україні витратити близько 4,5 млрд доларів на закупівлю сучасного військового обладнання британських виробників.

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Групу британської місії очолив заступник державного секретаря з питань Збройних сил Люк Поллард.

"Ми продовжуємо займати провідні позиції у наданні військової допомоги Україні, але наша підтримка набагато ширша, ніж просто надання обладнання", - заявив він.

Поллард зазначив, що Велика Британія постійно підтримує Україну, не лише надаючи військову техніку, а й розвиваючи співпрацю з українською оборонною промисловістю.

Це допомагає залучати інвестиції та зміцнювати можливості обох держав.

Основна домовленість цієї місії - розуміння потреб України в комплексних озброєннях і наземних системах.

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Це допоможе британській оборонній промисловості у виконанні майбутніх замовлень.

Окрім цього, Міністерство оборони Британії уклало декілька важливих контрактів" з британськими компаніями.

Україна чекає на дозвіл Британії бити далекобійною зброєю по території РФ - подробиці

11 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі у Києві з державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі заявив, що Україна очікує на дозвіл Великої Британії завдавати ударів зброєю далекого радіусу дії по території РФ.

Український прем'єр подякував Ламмі за новий пакет військової підтримки від Великої Британії.

Зокрема, за надання ракет для протиповітряної оборони на 162 млн фунтів, а також за виділення 30 млн фунтів на підтримку української енергетики.