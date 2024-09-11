Україна очікує на дозвіл Великої Британії завдавати ударів зброєю далекого радіусу дії по території РФ, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі у Києві з державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі.
Про це Шмигаль повідомив у Фейсбуці.
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Британія надає Україні всебічну підтримку під час війни - що відомо
Український прем'єр подякував Ламмі за анонсований минулого тижня новий пакет військової підтримки від Великої Британії.
Зокрема, за надання ракет для протиповітряної оборони на 162 млн фунтів, а також за виділення 30 млн фунтів на підтримку української енергетики.
Британія продовжить надавати військову підтримку в розмірі 3 млрд фунтів на рік стільки, скільки в цьому буде потреба.
"Ми очікуємо на дозвіл Великої Британії завдавати удари далекобійною зброєю по військових цілях на території нашого ворога", - наголосив Шмигаль.
Він додав, що окрему увагу сторони приділили забезпеченню України системами ППО та обговорили ситуацію в енергетиці.
"Завдяки підтримці партнерів ми відновлюємо знищене Росією та розбудовуємо децентралізовану генерацію. Британія допомагатиме в цьому напрямку", - зауважив Шмигаль.
Також він нагадав про 50 млрд доларів прибутків від заморожених російських активів, які країни G7 передадуть Україні, і висловив сподівання на отримання коштів до кінця поточного року.
Прем'єр подякував британському уряду і народу за підтримку України.
Україні необхідний дозвіл на використання зброї по цілях у РФ від США, Британії, Франції і Німеччини
Президент Володимир Зеленський зазначав, що Україні потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї по військових об’єктах на території Росії від чотирьох країн, які безпосередньо надають зброю далекого радіусу дії.
За його словами, США, Британія, Франція і Німеччина дають, або спроможні надати саме ту далекобійну зброю, яка може допомогти виштовхнути РФ з території України.
Британія підтримує ідею ударів ракетами Storm Shadow по цілях у РФ - що відомо
За даними видання The Telegraph, уряд Великої Британії підтримує ідею ударів ЗСУ ракетами Storm Shadow по цілях у Росії.
Однак ракети Storm Shadow є спільною британсько-американською розробкою, і тому для їх використання потрібен дозвіл Вашингтона.
Адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена занепокоєна тим, що використання Україною цих ракет у війні проти РФ без схвалення США може загострити ситуацію і призвести до втягування американських військ.