Україна очікує на дозвіл Великої Британії завдавати ударів зброєю далекого радіусу дії по території РФ, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі у Києві з державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі.

Про це Шмигаль повідомив у Фейсбуці.

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Британія надає Україні всебічну підтримку під час війни - що відомо

Український прем'єр подякував Ламмі за анонсований минулого тижня новий пакет військової підтримки від Великої Британії.

Зокрема, за надання ракет для протиповітряної оборони на 162 млн фунтів, а також за виділення 30 млн фунтів на підтримку української енергетики.

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Британія продовжить надавати військову підтримку в розмірі 3 млрд фунтів на рік стільки, скільки в цьому буде потреба.

"Ми очікуємо на дозвіл Великої Британії завдавати удари далекобійною зброєю по військових цілях на території нашого ворога", - наголосив Шмигаль.

Він додав, що окрему увагу сторони приділили забезпеченню України системами ППО та обговорили ситуацію в енергетиці.

"Завдяки підтримці партнерів ми відновлюємо знищене Росією та розбудовуємо децентралізовану генерацію. Британія допомагатиме в цьому напрямку", - зауважив Шмигаль.

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Також він нагадав про 50 млрд доларів прибутків від заморожених російських активів, які країни G7 передадуть Україні, і висловив сподівання на отримання коштів до кінця поточного року.

Прем'єр подякував британському уряду і народу за підтримку України.