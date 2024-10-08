Дональд Трамп, у своєму виступі під час заходів з нагоди річниці атаки ХАМАСу на Ізраїль, у понеділок, заявив, що його перемога чи поразка на президентських виборах в США 2024 стане «найважливішим днем в історії Ізраїлю», пише Politico.
«Якщо ви хочете знати правду, я в це вірю. Думаю, ви теж у це вірите», — сказав Трамп під оплески, назвавши можливу перемогу Гарріс на президентських виборах у США у 2024 році екзистенційною загрозою для Ізраїлю.
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Трамп і Гарріс синхронно вирішили перервати на певний час свої передвиборчі кампанії для пам’ятних заходів, а Трамп знову не надавши жодних доказів звинуватив адміністрацію демократів у звірствах, які сталися рік тому.
"Напад 7 жовтня ніколи б не стався, якби я був президентом", - сказав Трамп.
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Напад терористів ХАМАСу, внаслідок якого загинули біля 1200 осіб, запустили кривавий конфлікт у регіоні, спровокували жахливу хвилю антисемітизму та стали головною темою кампанії 2024 року, і в центрі уваги обох кандидатів у понеділок.
Річниця нападу ХАМАСу на Ізраїль: що сказали Трамп і Гарріс
Гарріс виступала у військово-морській обсерваторії, де вона назвала різанину «чистим злом», закликавши «світ ніколи не забувати» про те, що сталося.
Пізніше в понеділок увечері Трамп звернувся до зібрання єврейських лідерів, які його підтримували, у своєму гольф-клубі та описав 7 жовтня минулого року як «одну з найтемніших годин за всю історію людства».
«Сьогодні рік тому кожна цивілізована людина була сповнена шоку, жаху та горя від новин про таке абсолютне зло, що ніхто нічого подібного не бачив», — сказав Трамп. — «Здавалося, ніби ворота пекла відчинилися й випустили на світ жах».
Трамп заявив, що «антиєврейська ненависть повернулася навіть тут, в Америці» і «зокрема, в рядах Демократичної партії».
Він наголосив, що Республіканська партія «не була заражена цією жахливою хворобою, і цього не буде, поки я головний». Втім кандидат, якого він підтримав на посаду губернатора Північної Кароліни, Марк Робінсон, зараз втягнутий у скандал частково через нібито антисемітські коментарі.
Під час заходу в Маямі Трамп запалив свічку в пам’ять про жертв 7 жовтня та кілька обіцянок перед авдиторією, в якій були були депутати-республіканці та відомі прихильники євреїв, як-от мільярдерка Міріам Адельсон.
«Я не дозволю, щоб єврейська держава опинилася під загрозою знищення, я не дозволю ще одного голокосту єврейського народу. Я не дозволю розв’язати джихад проти Америки чи наших союзників, і я підтримаю право Ізраїлю виграти свою війну з терором, і він має виграти її швидко», – сказав Трамп під оплески.