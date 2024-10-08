Уряд України затвердив програмний документ, який окреслює плани щодо підвищення рівня народжуваності, зниження рівня передчасної смертності та повернення майже п’яти мільйонів українських біженців, які виїхали з країни після вторгнення Росії у 2022 році.

Стратегія демографічного розвитку України на період до 2040-го року, розроблена Міністерством соціальної політики, є однією з перших розроблених державою програмних заходів, які окреслили плани України щодо подолання демографічної кризи, що наростає, а також стрімкого скорочення робочої сили.

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Це також перша спроба Києва консолідувати дані, оцінки та факти про населення після повномасштабного вторгнення Росії.

У соцмережах цю демографічну стратегію розкритикували, серед іншого, за відсутність ключових показників ефективності та конкретних планів дій та бюрократичний стиль.

Про це повідомила перша заступниця Міністра соціальної політики України Дарина Марчак, одна з головних розробників стратегії. В інтерв'ю Forbes Україна вона розказала, яким чином уряд має намір вирішити проблему зменшення населення країни.

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Зменшення народжуваності в Україні після вторгнення РФ

Коефіцієнт народжуваності в Україні знизився з 1,5 у 2012 році до 1,22 перед COVID-19 у 2020 році. Демографічна стратегія має на меті повернути показник до 1,5 до 2040 року.

За прогнозами, без плану дій населення України скоротиться до 29 мільйонів до 2041 року та до 25 мільйонів до 2051 року.

Як зазначається у стратегічному документі, населення України на підконтрольних уряду територіях складає 31 мільйон і 35 мільйонів у межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Наразі Росія незаконно окупувала 26% українських територій.

Стратегія має бути баченням із прогнозованими цілями, а не детальною інструкцією щодо досягнення цілей.

Окрім цього, уряд розробить і затвердить план заходів із детальним переліком завдань і кроків для досягнення цілей. Його мають затвердити до кінця жовтня.

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«У документі є бачення того, що нам потрібно зробити, щоб кожна українська родина хотіла будувати своє життя в Україні і залишатися в країні, народжувати і виховувати дітей тут. Вона спрямована на створення умов, за яких якомога більше людей вирішуватимуть бути громадянами України, включно з тими, хто хоче повернутися в Україну чи переїхати в Україну з інших країн», – сказала Марчак.

Доступ до шкіл і закладів охорони здоров’я – ключ до підвищення народжуваності

Збільшення виплат на дітей не спрацює без наявності відповідної інфраструктури – в Україні дитсадок і медичний заклад набагато легше знайти у великих містах, ніж у менших містечках і селах.

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Сім'ї також повинні мати можливість дозволити собі придбати житло чи взяти його в іпотеку і мати достатньо ресурсів для інвестування у виховання, освіту та здоров’я своїх дітей.

«Жінка і сім’я повинні відчувати, що вони в безпеці, що вони зможуть виховувати дітей і дозволяти собі це фінансово, поки вони не виростуть. Найкраще, що може зробити держава для стимулювання народжуваності, – це створити зручну безбар’єрну інфраструктуру для виховання дітей поблизу дому», – зазначила Марчак.

З точки зору демографічної політики також важливо, щоб діти, коли виростуть, хотіли мати майбутнє і професійний розвиток в Україні, а не за кордоном.

Проблема повернення біженців

Марчак сказала в інтерв’ю Forbes, що ключем до повернення українських біженців з-за кордону є припинення війни та забезпечення безпеки, а потім – створення комфортних умов для виховання дітей.

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Вона додала, що із затягуванням війни кількість біженців, які залишаються за кордоном, зростатиме.

«По-третє, необхідно надавати адресну підтримку сім’ям з дітьми, не лише на етапі народження дитини, а до моменту повного становлення дитини. Кожна сім’я, яка планує народити дитину, має знати, що якщо вона стикнеться з труднощами, то держава буде допомагати і підтримувати, в тому числі матеріально, доки сім’я не подолає труднощі», – сказала вона.

Також надзвичайно важливо забезпечити тим, хто повертається з-за кордону, якісну освіту та перспективи працевлаштування, які включають розвиток кар’єри та гідну оплату праці.

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Ще одним завданням є створення середовища, в якому українці за кордоном зможуть швидко знайти нове житло після повернення.

Боротьба з безробіттям в Україні

Зараз Україна зіткнулася зі структурним безробіттям – невідповідністю наявних навичок і навичок, необхідних для наявних робочих місць.

Наприклад, шахтарям з українського Донбасу складно знайти роботу на заході України, де немає шахт. З іншого боку, міста, які залежать від видобутку корисних копалин, страждають від скорочення кількості шахтарів.

Але, за словами Марчак, уряд вже створює програми, щоб допомогти робочій силі розвивати нові навички – наприклад, Міністерство Міністерство економіки випустило ваучери для безробітних на освоєння нових професій.

Ще одним варіантом боротьби з безробіттям може бути залучення мігрантів, але для визначення ринків і кількості затребуваних кадрів потрібні розрахунки, а також бачення того, як інтегрувати мігрантів в Україні, щоб запобігти соціальній напруженості.

Окрім зовнішньої робочої сили, Україна також може залучити громадян, які виїхали до вторгнення 2022 року. Всередині України уряд міг би також використати 700 тисяч внутрішньо переміщених осіб, людей похилого віку, ветеранів і людей з інвалідністю.

Україна вже пережила масовий виїзд українців у багатші країни. Таке відбувалося, коли відносно менш розвинені країни вступили до ЄС, а в Україні це сталося в лютому-березні 2022 року, коли її громадяни кинулися до Європи, тікаючи від вторгнення Росії.

«Тому для нас важливо створити умови, за яких люди захочуть бути українцями за бажанням. Мета – щоб Україна була країною, де люди хочуть жити», – підсумувала Марчак.