Союзники поглиблюють зв’язки на тлі того, що НАТО називає Пекін «одним з рушіїв» війни Росії проти України.

Кораблі ВМС Росії та Китаю провели спільне патрулювання на північному сході Тихого океану, повідомили у вівторок російські військові.

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Зазначається, що кораблі «провели маневри» для відпрацювання тактики протичовнового захисту.

Патрулювання відбулося після того, як дві країни провели спільні військові навчання, оскільки союзники поглиблюють зв’язки на тлі того, що НАТО вважає Пекін «одним з рушіїв» війни Росії проти Україні.

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На початку вересня Китай заявив, що обидві сторони візьмуть участь у спільному морському патрулюванні та що Китай також братиме участь у російських стратегічних навчаннях «Океан-2024».

У липні дві країни провели спільні навчання у водах і повітряному просторі навколо Чжаньцзяна, міста в провінції Гуандун на півдні Китаю.

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Китай допомагає Росії у війні проти України

Експерти ISW вказують, що західні чиновники продовжують наголошувати на зусиллях КНР, спрямованих на підтримку військових дій Росії в Україні.

Зокрема, аналітики згадали про матеріал видання The Times, у якому викрили надсилання невідомою компанією з Китаю низки військових безпілотників до Росії для тестування та можливого використання російськими військами в Україні.

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За словами західного чиновника, минулого року компанія КНР підписала угоду із Росією, і є чіткі докази того, що китайські компанії постачають РФ смертоносну зброю для використання в Україні.

Крім цього, чиновник підтвердив інформацію Reuters від 25 вересня про секретну російську збройну програму у КНР щодо розробки ударних БпЛА великої дальності для використання проти України.