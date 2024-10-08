PIT (Personal Incoming Tax) – це податок на прибутки фізичних осіб у Польщі. Також ПІТом називають податкову декларацію, яку необхідно надати до податкової інспекції для засвідчення свого доходу у Польщі. Подання податкової декларації обов'язкове не тільки для громадян Польщі, а й для легально працевлаштованих там українців. Тож коли і як це робити?

Що таке ПІТ (PIT)? Як розрахувати ПІТ у Польщі?

ПІТ ‒ це власна назва прибуткового податку для фізичних осіб у Польщі. Будь-який працівник або власник бізнесу мусить сплачувати відповідні податкові нарахування до кінця лютого кожного року за попередній рік. Вони вираховуються з суми всіх доходів платника податків, які він отримав протягом року. Слід зазначити, що цей податок має бути сплачений навіть у тому разі, якщо ви покинули територію держави. Адже платіж розраховується за рік, що минув.

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ПІТ-11 включає інформацію про те, скільки ти заробив і скільки податків було відраховано роботодавцем із твоєї зарплати. Цей документ потрібний і працівнику, щоб розуміти свої доходи, і податковим органам. Зазвичай подання декларації ПІТ-11 лягає на плечі роботодавця, але можливі виключення. А от ПІТ-37 – це вже та інформація про доходи фізичних осіб, яка надається податковій інспекції особисто платником податків, тобто особою, що легально працює в Польщі, в паперовому чи електронному вигляді.

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Що таке декларації PIT-11 та PIT-37, яка між ними різниця?

Найважливіша різниця між декларацією PIT-11 та декларацією pit-37 в тому, що перший документ надає працедавець своїм робітникам, а другий є декларацією прибутку, яку ви особисто маєте подати до податкової служби.

Кожного року в лютому всі роботодавці зобов’язані вислати ПІТ-11 своїм працівникам або особам, що були працевлаштовані. Цей документ містить інформацію про весь отриманий дохід працівника, включно з соціальними виплатами, авансами, витратами тощо. Вже на підставі цієї декларації працівник має заповнити PIT-37 та відправити її до податкової у Польщі за місцем проживання. У випадку, якщо ваш роботодавець не відправив вам PIT-11, ви можете отримати цей документ через сайт податкової, в розділі “персональний кабінет”.

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Як подавати податкову декларацію в Польщі?

Існує три варіанти подачі вже розрахованих декларацій оподаткування ПІТ до податкової. Якщо ви не вмієте користуватися інтернетом або маєте складнощі з заповненням паперів онлайн — вам підійде особиста подача. Необхідно піти у відділ податкової за місцем проживання, взяти паперовий бланк, заповнити його та опустити у спеціальний ящик. Другий варіант — це відправити декларацію поштою. Для цього її заповнюють, вкладають у конверт і надсилають рекомендованим листом на адресу відділу податкової за місцем проживання. Після того, як ваша податкова отримає лист, декларація буде вважатися поданою.

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Найпростіший та найзручніший варіант, звісно ж, — подача декларації PIT 37 (ПІТ 37) через інтернет. Але слід пам'ятати, що згідно з законодавтсвом Польщі, для тих, хто подає декларацію через інтернет, термін виплат становить 45 днів. Якщо ж платник податків подавав її у паперовому вигляді, термін виплат збільшується до 90 днів.

Подати декларацію онлайн можна:

Що буде, якщо не подати декларацію про доходи вчасно?

Буває, що українці, які влаштовуються на роботу за кордоном, сподіваються, що податкова не дізнається про їхні іноземні доходи. Або ж вважають, що можуть уникнути оподаткування, якщо працюють не зовсім легально та отримають гроші "на руки". Однак це далеко не так. Слід зазначити, що податкові служби можуть легко отримати інформацію про наявність доходів від українських банків. Наприклад, якщо іноземний роботодавець перераховує винагороду на рахунок в український банк. Також їм стане відомо, якщо особа безробітна, але раптово відкриє депозит на чималу суму. Між Україною і багатьма країнами існує обмін податковою інформацією, тож приховати свої доходи буде дуже непросто.

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Якщо не подати PIT вчасно, можна отримати штраф. Розмір штрафу за запізнення подачі декларації про доходи у Польщі становить від 10 до 200% від суми мінімальної зарплати в країні. Станом на липень 2024 року, мінімальна зарплата у Польщі становить 4300 злотих. Тобто, орієнтовно штраф від податкової наразі може бути нарахований в сумі від 430 до 8482 злотих відповідно.