Результатом спецоперації Служби безпеки України та Держприкордонслужби, яка була проведена спільно з іноземними стало затримання Дмитра Чистіліна – кремлівського ідеолога збройної агресії рф проти України, повідомляє пресслужба СБУ у своєму Телеграм-каналі.

У повідомленні відомства вказується, що фігурант справи є помічником ексрадника путіна Сергія Глазьєва, одного з головних «модераторів» захоплення Криму, Донецької та Луганської областей та розробника «Стратегії інформаційної війни», яка виправдовувала повномасштабне вторгнення росії в Україну.

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Діяльність Чистіліна – що встановила СБУ

Протягом 2016-2024 років Чистілін підготував для кремля низку «аналітичних матеріалів», в яких підтримував збройну агресію рф та «інтеграцію» тимчасово окупованих районів України до складу росії.

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Ними виявилися 56-річний керівник охорони одного з підприємств регіону й 48-річна безробітна, яка мешкала в передмісті Дніпра.

Надаючи допомогу російським спецслужбам, зловмисник став автором численних публікацій, спрямованих на проведення інформаційних диверсій проти нашої держави.

Також Чистілін брав активну участь у просуванні інтересів кремля за межами росії. Серед іншого, він організовував втручання у виборчі процеси у країнах Східної та Центральної Європи на користь москви.

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Що інкримінують Чистиліну – подробиці

Зараз фігурант справи перебуває під вартою. Йому оголошено про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Чистиліну загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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