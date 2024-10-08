Результатом спецоперації Служби безпеки України та Держприкордонслужби, яка була проведена спільно з іноземними стало затримання Дмитра Чистіліна – кремлівського ідеолога збройної агресії рф проти України, повідомляє пресслужба СБУ у своєму Телеграм-каналі.
У повідомленні відомства вказується, що фігурант справи є помічником ексрадника путіна Сергія Глазьєва, одного з головних «модераторів» захоплення Криму, Донецької та Луганської областей та розробника «Стратегії інформаційної війни», яка виправдовувала повномасштабне вторгнення росії в Україну.
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Діяльність Чистіліна – що встановила СБУ
Протягом 2016-2024 років Чистілін підготував для кремля низку «аналітичних матеріалів», в яких підтримував збройну агресію рф та «інтеграцію» тимчасово окупованих районів України до складу росії.
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Надаючи допомогу російським спецслужбам, зловмисник став автором численних публікацій, спрямованих на проведення інформаційних диверсій проти нашої держави.
Також Чистілін брав активну участь у просуванні інтересів кремля за межами росії. Серед іншого, він організовував втручання у виборчі процеси у країнах Східної та Центральної Європи на користь москви.
Що інкримінують Чистиліну – подробиці
Зараз фігурант справи перебуває під вартою. Йому оголошено про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Чистиліну загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.