У січні-вересні 2024 року українські порти збільшили перевалювання вантажів у 1,8 раза - до 74 мільйонів тонн.

Про це повідомило державне підприємство "Адміністрація морських портів України" (АМПУ).

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У скільки разів збільшився вантажообіг у портах України

"Це значно більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли обсяги становили 41,1 млн т", - ідеться в повідомленні.

Значну частину вантажообігу - 46,3 млн тонн - становить аграрна продукція.

В АМПУ зазначили, що агропродукція має неоціненну важливість для національної економіки та експорту.

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"У вересні обсяг оброблених у портах вантажів зріс до 7 млн т, що вдвічі більше, ніж у вересні 2023 року, коли було оброблено 3,4 млн т", - ідеться в повідомленні АМПУ.

З цього обсягу 4,1 млн т припадає на агропродукцію, яку постачали на міжнародні ринки.

Україна експортувала понад 67 млн тонн аграрної продукції

Близько 67,4 млн тонн зернових та олійних культур, а також продуктів їх переробки вдалося експортувати Україні у 2023/2024 маркетинговому році.

Попри тимчасову окупацію земель сільськогосподарського призначення Україна залишається лідером з виробництва і експорту сільськогосподарської продукції.

У першому півріччі 2024 року експорт з аграрного сектора України склав 12,4 млрд доларів. Близько 41 млн тонн із 60 млн тонн вантажообігу у портах Великої Одеси склало експортоване продовольство.

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За шість місяців цього року українські експортери наростили обсяг продажів своїх товарів на 35% порівняно з тим самим періодом торік.