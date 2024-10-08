Львівський апеляційний суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката та залишив у силі обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

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Підозрюваного у вбивстві Фаріон залишили під вартою - що відомо

Раніше Галицький районний суд м. Львова продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Адвокат В'ячеслава Зінченка подав апеляційну скаргу на цю ухвалу слідчого судді та просив її скасувати.

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Сторона захисту пропонувала обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За наслідками судового засідання 8 жовтня суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката та залишив у силі обраний раніше запобіжний захід.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон перебуватиме під вартою без можливості внесення застави до 17 листопада.

Убивство Ірини Фаріон – що варто знати

5 липня у Львові апеляційний суд відхилив апеляцію про зміну запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.

26 липня затриманому 18-річному В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, обрали запобіжний захід. Суд відправив фігуранта під варту на два місяці без права внесення застави.

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25 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці, громадської діячки, народної депутатки VII скликання Ірини Фаріон.

19 липня невідомий вистрілив в Ірину Фаріон та втік. Вона отримала вогнепальне поранення у голову.

Професорку доправили до лікарні у вкрай тяжкому стані. Однак, врятувати не вдалося. Правоохоронці кваліфікували напад на політикиню як "умисне вбивство".