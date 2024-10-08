Литовська державна група енергетичних компаній Ignitis Grupė надала Україні фінансову допомогу у розмірі 4 мільйонів євро на купівлю обладнання.
Про це повідомляє LRT.
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Україна отримає чергову допомогу з Литви - що відомо
Ignitis Grupė підписала угоду з Європейською енергетичною спільнотою та спрямує кошти до координованого організацією фонду для відновлення енергетичної інфраструктури України.
За ці кошти закуплять обладнання для 120 мегават генеруючих потужностей.
Згідно з розрахунками компанії, спецтехніка забезпечить електроенергією близько 420 тисяч українських домогосподарств.
Литва відправила Україні нову партію БТР і позашляховиків
13 вересня литовський уряд відправив Україні бронетранспортери М113, позашляховики та запчастини до них.
Ця допомога покращить спроможності ЗСУ в розмінуванні та сприятиме досягненню цілей Коаліції з розмінування, очолюваної Литвою та Ісландією.
Цього року Литва надіслала Україні 155-мм боєприпаси, бронетранспортери М577 та М113, антидронові системи, зимове спорядження та комплекти теплого одягу, боєприпаси для протитанкового гранатомета Карл Густав, системи дистанційного ініціювання вибуху RISE-1, генератори, навантажувачі, причепи тощо.