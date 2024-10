Російські найманці з терористичного угруповання «Вагнер» та Африканського корпусу вчинили черговий злочин проти цивільного населення в Республіці Малі, де повстанці-туареги борються за незалежність Азаваду.

У пустелі на кордоні Малі та Алжиру точаться бої між повстанцями та урядовими військами Малі, яких підтримують російські найманці.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Минулої середи, 2 жовтня, борці за незалежність Азаваду атакували групу найманців ПВК «Вагнер», внаслідок чого була знищена вантажівка з їхнім технічним обладнанням, повідомив канал CSP.DPA info MB у четвер, 3 жовтня. Які втрати росіян, наразі достеменно невідомо.

Advertisement

Пізніше, у п'ятницю, 4 жовтня, збройні сили Малі та ПВК «Вагнер» вчинили воєнний злочин - з безпілотників вони обстріляли колону цивільних, робітників шахт. Внаслідок цієї атаки були знищені два автомобілі цивільних. Загинули щонайменше семеро мирних громадян – пасажирів транспортних засобів, троє були поранені, повідомив канал Walid Le Berbère.

Більше по темі Зеленський запровадив санкції проти ворожого виробництва та зрадників України Під санкціями відтепер ще 90 фізичних і понад 60 юридичних осіб.

За словами обізнаних із ситуацією джерел Kyiv Post, місцеві мешканці гостро відреагували на черговий спалах насильства з боку військових Малі, російських найманців ПВК «Вагнер» та Африканського корпусу. Вони вимагають покласти край агресії та окупації їхніх історичних земель.

Advertisement

Останній епізод стане ще одним воєнним злочином, скоєним "Вагнером". Оскільки він був свідомо спрямований проти цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі у бойових діях, він вважається воєнним злочином відповідно до Женевської конвенції.

Також туареги виступають проти новітніх колоністів Сахелю (напівпустельні та степові райони на північ від Сахари – зокрема, Алжирський Сахель - ред.) – росіян, які намагаються взяти під повний контроль природні багатства краю: багаті золотодобувні шахти, запаси урану, нафти та газу. І не лише в Малі, а й у сусідніх Нігері та Буркіна-Фасо.

Advertisement

Нагадаємо, що біля того ж Тінзаватена 25-27 липня 2024 року повстанці-туареги провели вдалу військову операцію. Тоді вони влаштували засідку, оточили і повністю знищили колону урядових військ і вагнерівців.

Втрати противника, за попередньою оцінкою повстанців, становили близько десятка солдатів збройних сил Малі та 54 бойовиків ПВК «Вагнер». Семеро бійців урядових військ потрапили в полон. Кількість полонених росіян, за різними оцінками, склала від 5 до 15 осіб. Було повністю знищено колону бронетехніки та військових автомобілів.

Advertisement

Окрім того, вогнем із великокаліберного кулемета борцями за незалежність Азаваду був підбитий гелікоптер росіян Мі-8, внаслідок чого загинув його командир і був поранений його бортовий технік.

Також зазнав пошкоджень вертоліт Мі-24, який надавав вогневу підтримку урядовим силам. Втрати, яких зазнали росіяни в тому бою, стали найбільшими за весь час присутності ПВК «Вагнер» на Африканському континенті, зазначають поінформовані джерела Kyiv Post.

Найближчим часом можна очікувати нових атак урядових військ на загони повстанців і репресій уряду Малі проти мешканців бунтівних територій.

Присутність «Вагнера» в Малі

Найманці «Вагнера» офіційно перебувають у Малі як «інструктори». Вони, ймовірно, допомагали в завданні удару з безпілотників, надаючи обладнання та навички, необхідні для його здійснення.

Раніше в серпні малійські сили завдали удару з безпілотника по місту Тінзаватен, в результаті якого загинув 21 мирний житель. Ріда Ляммурі, старша наукова співробітниця марокканського аналітичного центру Policy Center for the New South, тоді заявила, що «повітряні удари, в тому числі по цивільному населенню, ймовірно, почастішають як акт помсти після нещодавньої серйозної поразки найманців Вагнера на півночі Малі».

Advertisement

Малійські сили, посилені найманцями «Вагнера», беруть участь у боях із різними групами туарегів-сепаратистів на півночі Малі, що межує з Алжиром і Нігером. Останніми тижнями бойові дії посилилися, оскільки урядові війська активізували операції проти сепаратистських угруповань на півночі країни.

Advertisement

CSP-DPA також критикує «малійський уряд і його союзників» за напади на цивільне населення.

Росія, використовуючи групи найманців, взяла під свій контроль природні ресурси регіону, зокрема багаті золоті копальні, а також запаси урану, нафти і газу в Малі та сусідніх Нігері й Буркіна-Фасо. Всіма трьома країнами керують проросійські військові хунти, які прийшли до влади після хвилі переворотів кілька років тому.

Москва також звинуватила Україну в причетності до підготовки повстанців. Російське державне інформаційне агентство Russia Today (RT) заявило, посилаючись на Telegram-канал GREY ZONE, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) «тренує місцевих сепаратистських бойовиків-туарегів, а також таємно доставило щонайменше дві групи з них в Україну, щоб навчити їх користуватися безпілотниками».

Однак речник CSP-DPA відкинув заяви про те, що вони отримували допомогу від України чи інших іноземних держав у серпні.

Джерело Kyiv Post відзначило тенденцію Москви звинувачувати Україну у своїх невдачах в Африці: "Російські пропагандисти продовжують розповідати про причетність голови української розвідки Кирила Буданова до всього, що відбувається з їхніми терористами в Африці".

Російський слід в Африці та Сирії - що варто знати

У понеділок, 29 липня, Kyiv Post отримав унікальне фото малійських повстанців-туарегів, які позують з українським прапором, демонструючи свою підтримку Україні.

В лютому цього року в розпорядженні Kyiv Post опинилось ексклюзивне відео, на якому український спецназ допитує полонених найманців ПВК Вагнер в Республіці Судан. На відео полонені зізнаються, що їм дали завдання поїхати в Судан і повалити тамтешній уряд.

У січні Kyiv Post опублікував ексклюзивне відео, на якому видно, як українські безпілотники знищують «російських найманців» та їхніх «місцевих партнерів-терористів» у Судані.

А в листопаді минулого року Kyiv Post публікував ексклюзивне відео, де український спецназ проводить «зачистку» бойовиків Вагнера в Судані.

На початку червня цього року Kyiv Post публікував ексклюзивні кадри, як українські спецпризначенці атакують ворожі блокпости, опорні пункти, піші патрулі та колони військової техніки на Голанських висотах у Сирії.

Як стверджують джерела Kyiv Post у спецслужбі, група «Хімік» наприкінці липня 2024 року здійснила черговий комплексний удар по позиціях окупаційних військ РФ у Сирії. Цього разу ціллю атаки стала військова техніка росіян на окупованому ними аеродромі Кувейрес, розташованому на схід від Алеппо.

Як повідомляли джерела Kyiv Post, спецпризначенці ГУР з групи «Хімік» 15 вересня атакували російську базу в Сирії біля Алеппо, де росіяни виготовляли та випробовували ударні БПЛА.