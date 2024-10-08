Російські війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) та їх командувач зазнали санкцій за застосування задушливої речовини хлорпікрину як хімічної зброї в Україні,

Про це повідомили на сайті уряду.

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Нові санкції Британії проти Росії - що відомо

У пресрелізі зазначили, що кричуще нехтування Росією Конвенцією про заборону хімічної зброї є серйозним порушенням міжнародного права.

"Серед тих, хто сьогодні підпав під санкції, - війська РХБЗ Збройних сил Росії та їхній лідер Ігор Кирилов, відповідальний за сприяння в розгортанні цієї варварської зброї", - ідеться в повідомленні.

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Також санкції запровадили проти двох лабораторій міністерства оборони РФ за підтримку розроблення та розгортання цієї зброї для використання на передовій.

Велика Британія заявляє про грубе порушення Конвенції про заборону хімічної зброї (КЗХЗ) з боку РФ і закликає її негайно припинити будь-яку таку діяльність.

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"Велика Британія не сидітиме склавши руки, доки Путін і його мафіозна держава зневажають міжнародне право, включно з Конвенцією про заборону хімічної зброї.

Жорстока і нелюдська тактика Росії на полі бою огидна, і я використаю весь арсенал наявних у моєму розпорядженні повноважень для боротьби зі шкідливою діяльністю Росії", - сказав міністр закордонних справ Британії Девід Ламмі.

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Водночас міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі заявив, що Велика Британія вживає жорстких заходів проти відповідальних за хімічні атаки в Україні.

У підсанкційних фізичних осіб заморозять активи і запровадять заборону на поїздки, а у юридичних осіб буде заморожено активи.

В уряді наголосили, що Велика Британія непохитно підтримує боротьбу України за свободу, незалежність і перемогу перед обличчям цих атак і надала Україні життєво важливе обладнання та навчання для захисту українців від хімічної зброї.

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Україна чекає на дозвіл Британії бити далекобійною зброєю по території РФ - подробиці

11 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі у Києві з державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі заявив, що Україна очікує на дозвіл Великої Британії завдавати ударів зброєю далекого радіусу дії по території РФ.

Український прем'єр подякував Ламмі за новий пакет військової підтримки від Великої Британії.

Зокрема, за надання ракет для протиповітряної оборони на 162 млн фунтів, а також за виділення 30 млн фунтів на підтримку української енергетики.