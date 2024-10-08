Служба безпеки (СБУ) та Національна поліція викрили схему розкрадання 34 мільйонів гривень із бюджету Дніпра.

Підставні особи "вигравали" тендери рекламу та висвітлення діяльності міськради, повідомила СБУ.

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СБУ та Нацполіція викрили схему крадіжки держкоштів у Дніпрі - що відомо

Відповідну суму привласнили троє власників місцевих рекламних агенцій, які діяли у співпраці з посадовцями міськради.

Оборудка полягала у тому, що тендери на SMM, рекламу та висвітлення діяльності Дніпровської міськради вигравали «свої підприємці».

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Таким чином вони привласнили майже третину із загальної суми у 123 млн грн, які міськрада заклала на власну популяризацію протягом 2021-2023 років.

Тендери по завищеними цінам вигравали ФОПи, які не мали ніякого відношення до маркетингової діяльності.

Для реалізації схеми посадовці міськради вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації.

Більше по темі СБУ схопила двох коригувальників ФСБ, які наводили ракети на Дніпропетровщину Ними виявилися 56-річний керівник охорони одного з підприємств регіону й 48-річна безробітна, яка мешкала в передмісті Дніпра.

Після перерахування суми на баланс підприємців учасники схеми ділили кошти між собою, а реальні послуги рекламодавців купували по мінімальній вартості.

Під час обшуків за місцями проживання й роботи фігурантів вилучено мобільні телефони, обладнання, банківські картки та чорнову документацію із доказами незаконної діяльності.

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Яке покарання загрожує учасникам злочинної оборудки

Наразі десяти учасникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією).

Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.