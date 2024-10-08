Угорщина відклала ухвалення остаточного рішення про виділення Україні кредиту на суму 50 мільярдів євро до завершення президентських виборів у США.

Також Будапешт відтермінував рішення про продовження санкцій ЄС проти Росії, цитує Reuters міністра фінансів Угорщини Міхалі Варга.

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Угорщина блокує кредит для України - що відомо

"Ми вважаємо, що це питання, продовження російських санкцій, має вирішуватися після виборів у США. Ми повинні побачити, в якому напрямку рухатиметься майбутня адміністрація США в цьому питанні", - заявив він.

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Кредит буде надаватися коштом заморожених активів російського Центробанку на суму близько 300 мільярдів доларів.

Європейський Союз готовий надати до 35 мільярдів євро з цих активів для підтримки кредиту.

Решту коштів мають надати США та інші члени G7.

Водночас Вашингтон наполягає на перегляді термінів продовження санкцій ЄС проти Росії, пропонуючи змінити їх з кожних шести місяців на три роки.

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Це необхідно для забезпечення стабільного фінансування кредиту, який планують надати країни G7.

Кредит та санкції будуть обговорювати на зустрічі міністрів фінансів країн G7 у Вашингтоні наприкінці жовтня, але остаточних домовленостей буде досягнуто тільки після виборів 5 листопада.

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ЄС надасть Україні кредит на €35 млрд євро - подробиці

20 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄК надасть Україні кредит у розмірі 35 мільярдів євро в межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 мільярдів доларів з використанням заморожених активів РФ.

Президент Володимир Зеленський розповів, що кошти витратять передусім на енергетику, бомбосховища для закладів освіти, імпортну зброю та ППО.