Учасники Ставки верховного головнокомандувача обговорили питання забезпечення сил оборони України зброєю і військовою технікою, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Потреби армії та виробництво зброї в Україні у 2025 році

"Визначили пріоритети для нашого ОПК на наступний рік. Це, зокрема, ракети, дрони, снаряди, а також активне залучення інвестицій від партнерів", - написав Зеленський.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За його словами, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів про потреби армії до кінця поточного року і на перспективу.

Advertisement

"Доповіді всіх учасників процесу щодо того, як ці потреби забезпечити: що ми придбаємо, що отримаємо від союзників, що виробимо самостійно.

Доповідали прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепремʼєр з інновацій Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, інші", - зазначив Зеленський.

Як Україна збільшить виробництво зброї у 2025 році

2 жовтня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що у 2025 році уряд збільшить виробництво озброєння.

Зокрема, наступного або до кінця цього року уряд надасть інформацію про велику ракетну програму України.

"Ми вже інвестували 4 млрд доларів у розвиток української промисловості, а наступного року плануємо збільшити фінансування. Наш пріоритет − розробка вітчизняних дронів та далекобійної зброї, включно з балістичними ракетами", − зазначив міністр оборони.

Advertisement

Міноборони наразі працює над залученням іноземних партнерів для створення оборонних підприємств. Уряд зосередився на укладанні довгострокових угод, зокрема на 10 років.

Українська балістична ракета пройшла льотні випробування

Перша українська балістична ракета пройшла льотні випробування.

Наразі ЗСУ застосовують новий клас української зброї, тобто далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Однак використовуються різні види далекобійних дронів, зокрема й морські.

Advertisement

Президент раніше опублікував нові подробиці про українську зброю − ракету-дрон "Паляниця".

24 серпня президент Володимир Зеленський розповів про перше й успішне бойове застосування нової "Паляниці".