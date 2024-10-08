Українські захисники знищили російський автоматизований військовий зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Оса-АКМ".
Його вартість складає близько 10 млн доларів, повідомили Сили оборони Півдня України.
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Як бійці Сил оборони Півдня спалили російський ЗРК «Оса»: відео
У Силах оборони Півдня України зазначили, що після знищення ворожого зенітно ракетного комплексу російські військові шукають нове прикриття.
Бійці ГУР перетворили на попіл російський ЗРК «Оса» за $10 млн
6 жовтня бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Крила» знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса».
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Вони спалили ворожий зенітно-ракетний комплекс FPV-дроном.