Українські захисники знищили російський автоматизований військовий зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Оса-АКМ".

Його вартість складає близько 10 млн доларів, повідомили Сили оборони Півдня України.

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Як бійці Сил оборони Півдня спалили російський ЗРК «Оса»: відео

У Силах оборони Півдня України зазначили, що після знищення ворожого зенітно ракетного комплексу російські військові шукають нове прикриття.

Бійці ГУР перетворили на попіл російський ЗРК «Оса» за $10 млн

6 жовтня бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Крила» знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса». 

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Вони спалили ворожий зенітно-ракетний комплекс FPV-дроном.

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