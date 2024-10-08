Президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини у зв'язку з ураганом "Мілтон", який найближчим часом має уразити Флориду.
Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.
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Байден не поїде на "Рамштайн" - що відомо
"З огляду на прогнозовану траєкторію і силу урагану "Мілтон" президент США відкладає свою поїздку до Німеччини й Анголи, щоб проконтролювати підготовку до урагану "Мілтон" і заходи реагування на нього, а також заходи з ліквідації наслідків урагану "Елен", - написала Жан-П'єр.
12 жовтня у Німеччині запланована зустріч лідерів країн НАТО й президента України Володимира Зеленського на авіабазі "Рамштайн".
Given the projected trajectory and strength of Hurricane Milton, @POTUS is postponing his trip to Germany and Angola in order to oversee preparations for and the response to Hurricane Milton, in addition to the ongoing response to the impacts of Hurricane Helene.— Karine Jean-Pierre (@PressSec) October 8, 2024
Зеленський представить план перемоги на «Рамштайні»
5 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував, що планує представити план перемоги на засіданні у форматі «Рамштайн».
«Представимо План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни. Рішучість партнерів і посилення України - те, що здатне зупинити російську агресію», - написав президент.
Хроніка війни в Україні. 8 жовтня: «Шахрайство перед бурею»
Володимир Зеленський наголосив, що надійний мир в Україні можливий виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями.
«Саме так, як передбачено Формулою миру. Україні потрібен мир – справжній, справедливий, - гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях. І тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно обʼєднані», - зазначив він.