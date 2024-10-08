Президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини у зв'язку з ураганом "Мілтон", який найближчим часом має уразити Флориду.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Байден не поїде на "Рамштайн" - що відомо

"З огляду на прогнозовану траєкторію і силу урагану "Мілтон" президент США відкладає свою поїздку до Німеччини й Анголи, щоб проконтролювати підготовку до урагану "Мілтон" і заходи реагування на нього, а також заходи з ліквідації наслідків урагану "Елен", - написала Жан-П'єр.

Advertisement

12 жовтня у Німеччині запланована зустріч лідерів країн НАТО й президента України Володимира Зеленського на авіабазі "Рамштайн".

Зеленський представить план перемоги на «Рамштайні»

5 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував, що планує представити план перемоги на засіданні у форматі «Рамштайн».

«Представимо План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни. Рішучість партнерів і посилення України - те, що здатне зупинити російську агресію», - написав президент. 

Хроніка війни в Україні. 8 жовтня: «Шахрайство перед бурею»
Більше по темі

Хроніка війни в Україні. 8 жовтня: «Шахрайство перед бурею»

РФ відмовила в доступі до 72-річного «найманця» із США; Росія вдарила по судну в Одесі:є загиблий; Трампісти волають про нецільове використання коштів для постраждалих від урагану,хоч голосували проти

Володимир Зеленський наголосив, що надійний мир в Україні можливий виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями.

Advertisement

«Саме так, як передбачено Формулою миру. Україні потрібен мир – справжній, справедливий, - гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях. І тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно обʼєднані», - зазначив він.

 

 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Франція наступного року збирається надати Україні винищувачі Mirage НАТО
Франція наступного року збирається надати Україні винищувачі Mirage
Київ Пост
14г тому
Трамп назвав президентські вибори в США 2024 «найважливішим днем ​​в історії Ізраїлю» США
Трамп назвав президентські вибори в США 2024 «найважливішим днем ​​в історії Ізраїлю»
Київ Пост
14г тому
Хроніка війни в Україні. 8 жовтня: «Шахрайство перед бурею» США
Хроніка війни в Україні. 8 жовтня: «Шахрайство перед бурею»
Джон Моретті
16г тому
Словаччина холодно ставиться до членства України в НАТО, але підтримує її вступ до ЄС НАТО
Словаччина холодно ставиться до членства України в НАТО, але підтримує її вступ до ЄС
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Рада розгляне заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років
Далі » Сили оборони знищили російський ЗРК «Оса» за $10 млн - відео