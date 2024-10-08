"З огляду на прогнозовану траєкторію і силу урагану "Мілтон" президент США відкладає свою поїздку до Німеччини й Анголи, щоб проконтролювати підготовку до урагану "Мілтон" і заходи реагування на нього, а також заходи з ліквідації наслідків урагану "Елен", - написала Жан-П'єр.

Президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини у зв'язку з ураганом "Мілтон", який найближчим часом має уразити Флориду.

Зеленський представить план перемоги на «Рамштайні»

5 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував, що планує представити план перемоги на засіданні у форматі «Рамштайн».

«Представимо План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни. Рішучість партнерів і посилення України - те, що здатне зупинити російську агресію», - написав президент.

Більше по темі Хроніка війни в Україні. 8 жовтня: «Шахрайство перед бурею» РФ відмовила в доступі до 72-річного «найманця» із США; Росія вдарила по судну в Одесі:є загиблий; Трампісти волають про нецільове використання коштів для постраждалих від урагану,хоч голосували проти

Володимир Зеленський наголосив, що надійний мир в Україні можливий виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями.

Advertisement

«Саме так, як передбачено Формулою миру. Україні потрібен мир – справжній, справедливий, - гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях. І тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно обʼєднані», - зазначив він.