У ніч проти 9 жовтня безпілотники налетіли на 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії поблизу Карачева на Брянщині.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Атака дронів на арсенал Міноборони Росії

За даними Коваленка, цей склад розміщений у 114 км від кордону з Україною.

"На складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, також КАБи. Зазначу, що вони частково зберігалися просто неба", – додав очільник ЦПД.

Advertisement

Російська влада поки не коментувала інформацію про наліт безпілотників.