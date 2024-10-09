У ніч проти 9 жовтня безпілотники налетіли на 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії поблизу Карачева на Брянщині.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.
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Атака дронів на арсенал Міноборони Росії
За даними Коваленка, цей склад розміщений у 114 км від кордону з Україною.
"На складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, також КАБи. Зазначу, що вони частково зберігалися просто неба", – додав очільник ЦПД.
Російська влада поки не коментувала інформацію про наліт безпілотників.
Водночас російський новинний Телеграм-канал АSTRА зазначив, що Міноборони РФ повідомило про нібито ліквідацію 47 українських БпЛА, 24 з яких збили над територією Брянської області, 5 – над територією Бєлгородської області, по 2 – в Курській і Ростовській областях, один – у Краснодарському краї та 13 над акваторією Азовського моря.
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Українські дрони атакували російський арсенал у Волгоградській області
29 вересня Сили безпеки та оборони атакували арсенал зберігання ракет у Волгоградській області.
Про це повідомляли джерела Kyiv Post.
Атака на російський склад була спільною операцією ГУР, ССО, СБУ, СЗР та ЗСУ.
Внаслідок удару був уражений арсенал зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів 1-го розряду в селищі Котлубань Волгоградської області.
Відстань до цілі від українського кордону була понад 600 кілометрів.