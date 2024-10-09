8 жовтня президент України Володимир Зеленський наклав два пакети санкцій на зрадників України та військового виробництва в Росії, повідомив Офіс президента.

Санкції Зеленського проти зрадників України та військового виробництва в РФ

В указах № 697/2024 і № 698/2024 запроваджені санкції загалом проти 61 юридичної та 90 фізичних осіб.

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"... Сьогодні застосовано два нових пакети санкцій. Щодо тих, хто зрадив Україну, також щодо військового виробництва в Росії − тих юридичних і фізичних осіб, які працюють на терор", − наголосив український президент.

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Він зауважив. що тиск на Росію надалі також синхронізуватиметься з "усіма у світі, хто, так само як і українці, хоче справжнього миру".

Британські санкції проти Росії − що треба знати

Російські війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) та їхній командувач потрапили під санкції за застосування в Україні задушливої речовини хлорпікрин як хімічної зброї.

Більше по темі Дрони налетіли на арсенал Міноборони Росії в Брянській області На складі зберігалися боєприпаси з КНДР і КАБи.

Санкції також запровадили проти двох лабораторій міністерства оборони РФ за підтримку розроблення та розміщення цієї зброї для використання на передовій.

26 вересня уряд Британії додав до санкційного списку п'ять суден і дві організації, пов'язані з транспортуванням російського скрапленого природного газу (СПГ), включно з проєктом "Арктик СПГ 2".

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11 вересня Велика Британія додала до санкційного списку десять танкерів, пов'язаних із перевезенням нафти або нафтопродуктів із Росії до третіх країн.

10 вересня уряд Британії оголосив про нові санкційні обмеження щодо безпілотної авіації та командування військово-транспортної авіації Повітряно-космічних сил РФ.

18 липня країна запровадила санкційні заходи проти одинадцяти суден, пов'язаних із перевезенням нафти або нафтопродуктів із Росії до третіх країн.