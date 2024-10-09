Міністерство оборони США може перенести зустріч у форматі Рамштайн, заплановану на 12 жовтня, повідомив Голос Америки.

Пентагон може перенести зустріч у форматі Рамштайн

"Через ураган Мілтон президент Байден більше не їде до Рамштайну для участі в Контактній групі з питань оборони України. Ми все ще працюємо над тим, як це позначиться на розкладі", − оголосила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

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За її словами, наразі остаточного рішення поки немає.

"Ми лише зараз це з’ясовуємо... Як ви знаєте, президент [Джо Байден − ред.] лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше", − зауважила Сінгх.

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Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган

Президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини через ураган "Мілтон", який найближчим часом має уразити Флориду.

Згодом Держсекретар США Ентоні Блінкен теж скасував свою поїздку до Німеччини.

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