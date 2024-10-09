9 жовтня Верховна Рада не підтримала перейменування міст Первомайськ, Павлоград і Синельникове, але схвалила перейменування Южного та Южноукраїнська, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.
Які населені пункти перейменувала Верховна Рада
За її словами, Рада не підтримала перейменування міста Первомайськ Миколаївської області на Ольвія чи Ольвіополь, Павлоград на Матвіїв, а Синельникове на Ріднопілля.
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Водночас депутати підтримали перейменування міста Южне Одеської області на Південне та Южноукраїнська Миколаївської області на Південноукраїнськ.
За перейменування Южноукраїнська на Південноукраїнськ проголосували 275 народних депутатів.
Верховна Рада перейменувала понад 300 населених пунктів
19 вересня Верховна Рада ухвалила постанову №12403 про перейменування 328 населених пунктів та районів
Постанова пропонує перейменувати чотири райони, 10 міст, 56 селищ і 262 сіл Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей.