9 жовтня Верховна Рада не підтримала перейменування міст Первомайськ, Павлоград і Синельникове, але схвалила перейменування Южного та Южноукраїнська, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Які населені пункти перейменувала Верховна Рада

За її словами, Рада не підтримала перейменування міста Первомайськ Миколаївської області на Ольвія чи Ольвіополь, Павлоград на Матвіїв, а Синельникове на Ріднопілля.