Для українців у Польщі з 2024 року стала доступна можливість скласти теоретичний іспит на водійське посвідчення рідною мовою. Ми розповімо, як саме українцям отримати водійське посвідчення, які вимоги до цієї процедури та скільки зараз коштує здати на права у Польщі.

У яких містах Польщі можна скласти іспит на водійські права українською мовою?

З 2024 року можливість скласти теоретичний іспит українською мовою стала доступна у Тарнові, Кракові та Новому Сочні. Наразі також відомо, що така опція має бути доступною у Варшаві, Любліні, Зеленій Гурі, Ольштині, Гданську та Білостоку. Це значно спрощує процедуру отримання прав, бо пройти навчання українською зможе значно більше переселенців. Загалом базові знання польскої вам таки знадобляться, адже практичний іспит доведеться складати польскою.

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Директор відділу MORD у Тарнові Павел Гургул зауважив, що практичний іспит українською не передбачений, але за потреби українці можуть користуватися перекладачем. Втім, є велика ймовірність того, що перекладач громадянам України все ж не знадобиться. Адже всі вказівки екзаменатора зрозумілі навіть для людей із базовим знанням польської мови.

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Скільки коштує здати на права в Польщі?

Здавати на права у Польщі можна за простою схемою: реєстрація – навчання – іспити – отримання польське посвідчення водія. Зазвичай практичну частину можна буде здати за місцем проживання, а теорію вивчити в тій школі чи місті, яка вам подобається. Звісно, на практиці на кожному з етапів можливі труднощі та специфічні рішення.

Є два основні параметри, що дозволяють проходити навчання та складати іспити:

досягнення встановленого віку (мінімальний вік отримання прав в Польщі – 17 років);

підтвердження перебування в Польщі понад 185 днів.

Щоб підтвердити законне перебування у Польщі, достатньо звичайних документів – наприклад, посвідки біженця або довідки про роботу й проживання. Це правило однаково стосується громадян усіх держав, що не є членами ЄС.

Плануючи свої витрати на отримання водійського посвідчення у Польщі, слід враховувати оплату курсів водіння, вартість самих прав та інші супутні витрати. Приблизна калькуляція витрат на права категорії B виглядає так:

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фото – від 20 до 50 злотих;

отримання медичної довідки – 200 злотих;

курс навчання водінню – від 1900 до 2900 злотих;

теоретичний іспит – 50 злотих;

практичний іспит – 200 злотих;

плата за видачу посвідчення водія – 100,50 злотих.

Тобто сумарні витрати на людину становитимуть від 2400 до 3500 злотих. При цьому, якщо вам не вдалося скласти іспит з першої спроби, то кожна наступна оплачуватиметься за загальним тарифом: 50 злотих за теорію та 200 – за практику.

Скільки триває навчання в автошколі та як здавати на права?

Мінімальний термін навчання на водійських курсах для категорії В у Польщі становить 30 академічних годин теорії та 30 годин практики. Після завершення теоретичного курсу в автошколі кандидат має зареєструватися на теоретичний іспит до Воєводського центру дорожнього руху / Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Теоретична частина екзамену триває 25 хвилин і проходить в електронному форматі. Всі питання подані у вигляді простих тестів, а для успішної здачі іспиту з теорії водіння кандидати мають отримати мінімум 68 із 74 балів.

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Після успішного складання теоретичного іспиту та отримання сертифіката кандидат повинен протягом 6 місяців пройти практичний курс в автошколі, після чого знову зареєструватися у Воєводському центрі дорожнього руху, але цього разу вже для здачі практичного екзамену.

Після успішного складання двох іспитів водійські права можна отримати у відділі комунікації Управління міста чи гміни. Для цього треба подати усі вищезгадані документи, які були необхідні для отримання Профілю кандидата у водії, а також додати сертифікати результатів двох іспитів та підтвердження оплати мита у розмірі 100,50 злотих. Час очікування готового посвідчення становить 9 робочих днів.

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Які документи потрібні для отримання прав водія в Польщі у 2024 році?

Всі, хто мають право на отримання водійського посвідчення у Польщі, повинні почати з проходження медичного обстеження для водіїв. Саме там вони отримають медичну довідку, де буде вказано, що особа має право керувати транспортним засобом. Таке обстеження можна пройти у будь-кому Кабінеті медицини праці / Gabinet medycyny pracy у більшості поліклінік Польщі. Також на обстеження вас може направити автошкола, до якої ви плануєте ходити на водійські курси.

Опісля цього потрібно особисто або поштою звернутися до відділу комунікації Управління міста чи гміни / wydział komunikacji Urzędu miasta czy gminy, щоб отримати Профіль кандидата у водії / Profil kandydata na kierowcę. Це такий спеціальний номер, який засвідчує бажання особи отримати водійські права. З цього моменту інформація про майбутнього водія потрапляє в єдину базу даних. Для створення Профілю кандидата потрібні такі документи:

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