З тимчасово окупованої території Херсонської області повернули ще трьох хлопчиків і чотирьох дівчаток віком від 7 до 17 років, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

На підконтрольну Україні територію повернули ще сімох дітей − подробиці

"Діти пройшли пекло російської окупації – безпідставні обшуки та небезпеку. Військові вдиралися до їх будинків, погрожували родинам та намагалися виселити. Окупаційна влада неодноразово вимагала записати дітей до російських шкіл та отримати російські паспорти", − зазначив Прокудін.

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Діти отримують усю необхідну допомогу від фахівців.

Він додав, що їхнє повернення − результат роботи Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та благодійної організації «Save Ukraine».

Загалом цього року з тимчасово окупованої Херсонщини вдалось евакуювати 217 дітей.

Росія викрала десятки тисяч українських дітей – скільки вже повернули

2 жовтня з тимчасово окупованих територій Херсонської області та Криму на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще сімох дітей.

27 вересня у межах Bring Kids Back UA з окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще дев'ятьох дітей та 20-річного юнака з братом.

13 вересня з ТОТ Херсонщини повернули сімох хлопчиків та трьох дівчаток віком від 3 до 16 років.

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Кореспондент Kyiv Post повідомляв раніше, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час форуму за участі керівників державних інституцій 27 серпня розповів про те, що за останні вже понад два роки Росія викрала десятки тисяч українських дітей, тоді як повернути вдалося лише кілька сотень.