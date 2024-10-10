На чемпіонаті світу з фрідайвінгу у Греції українська спортсменка Катерина Садурська втретє тріумфувала та встановила новий рекорд у зануренні з моноластою.

Про це повідомили на сайті змагань та Садурська у Facebook.

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Катерина Садурська стала чемпіонкою світу в підводному плаванні

Садурська в перший змагальний день пірнала з моноластою. Вона виконала найглибше занурення в кар'єрі та встановила абсолютний рекорд для України – 103 м.

У дисципліні "вільне занурення по тросу" українка пірнула на 95 м та здобула золоту нагороду змагань.

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Дайверка втретє поспіль здобула медаль найвищого ґатунку на чемпіонатах світу.

"Трохи дивно усвідомлювати, що я якось стала чемпіонкою в цій дисципліні третій рік поспіль. Як і всі свої попередні перемоги, я присвячую цю Україні, нашим захисникам і всім, хто бореться за нашу свободу", - зазначила Катерина Садурська.

Вона убла єдиною представницею України на цих змаганнях.

Як спортсменка готувалася до ЧС

7 серпня ексклюзивно для Kyiv Post Катерина Садурська розповіла про підготовку до чемпіонату світу з фрідайвінгу.

Катерина занурювалась на глибину 97 м по тросу на чемпіонаті світу FIM, де виборола золоту медаль та встановила національний рекорд. А під час одного з тренувань Катерина пірнула на 100 метрів з моноластом.

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Читайте екслюзивну розмову зі спортсменкою у матеріалі Kyiv Post.