Міністерство закордонних справ України Irakli Kobakhidze

Про це заявило українське зовнішньополітичне відомство.

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Як МЗС відповіло на заяву Кобахідзе про війну в Україні

У відповідь на низку заяв прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе, МЗС України здивоване намаганнями влади Грузії стерти з пам’яті грузинів численні злочини Росії, які вона вчинила і продовжує вчиняти на окупованих територіях як Грузії, так й України.

В українському відомстві вважають ганебним використання партією «Грузинська мрія» зображень війни Росії проти України в своїй політичній рекламі.

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"Нахабна спекуляція на українському горі оголила правду про владну партію Грузії, яка полягає у повній зневазі до українського народу та готовності заради політичних балів чинити шкоду традиційно дружнім відносинам між українським і грузинським народами", - ідеться у повідомленні МЗС.

Відмова влади Грузії підтримувати міжнародні санкції проти РФ, відновлення прямого повітряного сполучення з Росією, скасування візового режиму й активізація торгівлі повернули Грузію у формат залежності від Москви.

МЗС України вкотре закликало уряд Грузії утримуватись від втягування України у внутрішньополітичні процеси Грузії, а також від блазнювання на крові та стражданнях українців.

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"Сподіваємось, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у мирний та демократичний спосіб, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО", - додали у відомстві.

Банери з руйнуваннями в Україні "викрили брехню" про війну - Кобахідзе

В етері телеканалу Imedi TV прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував використання в передвиборчій рекламі своєї партії світлин зруйнованих українських міст.

Він зазначив, що рекламні банери "оголили правду" про Україну, яку нібито не знав грузинський народ.

На думку Кохабідзе, банерами стурбовані лише опозиційні політики та неурядові організації.

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"Конкретні суб'єкти занепокоєні цими рекламними білбордами і відповідним відео.

З одного боку, їм вдавалося приховувати від населення Грузії протягом 2,5 років те, що відбувалося в Україні та відбувається сьогодні в Україні, де панує повна катастрофа - з погляду економіки, інфраструктури, гуманітарної допомоги та іншого", - сказав прем’єр.

Кобахідзе вважає, що ці "конкретні суб'єкти" 2,5 роки показувала події таким чином, що грузинський народ "нібито мав би заздрити Україні", а рекламні банери його партії "насправді викрили брехню, яку вони намагалися донести до грузинського суспільства".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розкритикувала таке оформлення банерів.

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"Я ще не бачила нічого настільки ганебного, настільки образливого для нашої культури, традицій, історії, віри... Як жалюгідно марно і безсоромно пропонувати своєму народу плакат, виготовлений у кузні КДБ!" — написала вона.