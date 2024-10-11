Збірна України з футболу перемогла збірну Грузії у своєму третьому матчі Ліги націй-2024/2025.
Рахунок матчу — 1:0
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Голом за збірну України відзначився Михайло Мудрик на 35-й хвилині.
Матч Україна-Грузія. Ліга націй. Група 1 Ліга В
Склади команд:
Україна - 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 22. Микола Матвієнко (к), 4. Максим Таловєров, 2. Юхим Конопля, 6. Іван Калюжний, 7. Михайло Мудрик, 10. Микола Шапаренко, 8. Георгій Судаков, 19. Олексій Гуцуляк , 11. Артем Довбик.
Грузія - 12. Мамардашвілі, 2. Какабадзе, 3. Двалі, 4. Кашія, 6. Кочорашвілі, 7. Кварацхелія, 10. Чекветадзе, 14. Лочошвілі, 15. Гвелесіані, 17. Кітеішвілі, 22. Мікаутадзе
Матч Чехія-Албанія. Ліга націй. Група 1 Ліга В
Збірна Чехії здобула перемогу над командою з Албанії. Гра закінчилася з рахунком 2:0.
Нагадаємо, що 7 вересня Україна поступилася Албанії, а Грузія перемогла Чехію.
10 вересня українська команда програла збірній Чехії, а команда з Грузії перемогла збірну Албанії.
Кадрові негаразди у синьо-жовтих
До жовтневого дубля матчів збірна Україна підійшла з низкою травмованих гравців основного складу.
Зокрема, через травми цього місяця матчі Ліги нації пропускають:
- Андрій Ярмоленко
- Володимир Бражко
- Олександр Піхальонок
- Віктор Циганков
- Віталій Миколенко
- Андрій Лунін
- Руслан Маліновський
- Олександр Зінченко
У зв'язку з такими втратами тренерський штаб збірної довикликав на жовтневі матчі низку гравців.
Деякі з них вперше отримали виклик до лав національної команди.
Турнірна таблиця групи 1 Ліги В Ліги націй
Команда Матчі Голи Очки
- Грузія 3 +3 6
- Чехія 3 0 6
- Албанія 3 -2 3
- Україна 3 -1 3
Ліга націй-2024/2025: коли грає збірна України
Збірна України з футболу має ще один матч цього місяця - 14 жовтня.
Матчі синьо-жовтих у листопаді:
- 16 листопада о 19:00 | Грузія - Україна
- 19 листопада о 21:45 | Албанія - Україна.
Ребров оцінив суперників України та шанси у Лізі націй
Напередодні стартових матчів українців у Лізі націй-2024/2025 головний тренер національної збірної України Сергій Ребров дав інтерв’ю, в якому розповів, що у синьо-жовтих дуже серйозне ставлення до турніру.
Хоч ці матчі мають наближений до товариського статус, але через них є шанс потрапити на чемпіонат світу. Ми дуже серйозно ставимося до цього турніру.
Також президент Української асоціації Футбол Андрій Шевченко наголошував, що головне завдання українців в Лізі націй — виступити так, щоб у разі необхідності був додатковий шанс для потрапляння на ЧС.
Напередодні гри з Грузією Сергій Станіславович зазначив, що збірна України у матчі проти Грузії повинна показати інший рівень, іншу віру.
У наступних двох матчах ми не можемо говорити лише про результат, а й маємо говорити про бажання, завзятість, те, як ми граємо за країну. Для мене Ліга націй — це більше підготовка до кваліфікації. Але, звичайно, цей турнір також дає шанс потрапити у плейоф відбору на ЧС.
Збірна України зіграла проти збірної Грузії у новій формі
За кілька днів до початку третього туру Ліги Нації синьо-жовті презентували нову форму на сезон-2024/2025 від бренду Adidas.
Відтепер Adidas - ексклюзивний постачальник форм для всіх збірних Української асоціації футболу.
Домашня та виїзна форми натхнені прапором України, мають легендарні три смужки на плечах та гасло «СЛАВА УКРАЇНІ!» на спині.
Це не остаточний варіант форми для синьо-жовтих. Команда Adidas працює над ексклюзивним дизайном для одягу українських збірних. Його презентація відбудеться згодом.
Як Україна може потрапити на Чемпіонат світу-26 через Лігу націй
У європейській зоні на мундіаль будуть розігрувати 16 путівок у двох раундах відбору. Ліга націй УЄФА дійсно може стати запасним квитком синьо-жовтих на ЧС-26.
Зокрема, від місць, які займуть учасники Ліги націй, залежить до якої групи вони потрапляють у відборі ЧС-2026.
Варіанти груп два: по чотири збірні та по п’ять.
Для команд, які потрапляють у групу по п’ять збірних, кваліфікація на мундіаль розпочнеться у березні або в червні 2025 року, якщо вони все ще братимуть участь у чвертьфіналі Ліги націй УЄФА.
Збірні, розбиті на групи по чотири учасники, розпочнуть кваліфікацію до Чемпіонату світу у вересні 2025-го.
Відбір до ЧС-2026 по раундах:
- 12 груп гратимуть у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. Переможці груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.
- 12 команд, що посядуть другі місця, та чотири переможці груп Ліги націй УЄФА-2024/2025, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.
- Мінітурніри складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плейоф. Чотири переможці отримають свої путівки на ЧС-2026.