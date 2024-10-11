Збірна України з футболу перемогла збірну Грузії у своєму третьому матчі Ліги націй-2024/2025.

Рахунок матчу — 1:0

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Голом за збірну України відзначився Михайло Мудрик на 35-й хвилині.

Матч Україна-Грузія. Ліга націй. Група 1 Ліга В

Склади команд:

Україна - 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 22. Микола Матвієнко (к), 4. Максим Таловєров, 2. Юхим Конопля, 6. Іван Калюжний, 7. Михайло Мудрик, 10. Микола Шапаренко, 8. Георгій Судаков, 19. Олексій Гуцуляк , 11. Артем Довбик.

Грузія - 12. Мамардашвілі, 2. Какабадзе, 3. Двалі, 4. Кашія, 6. Кочорашвілі, 7. Кварацхелія, 10. Чекветадзе, 14. Лочошвілі, 15. Гвелесіані, 17. Кітеішвілі, 22. Мікаутадзе

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Матч Чехія-Албанія. Ліга націй. Група 1 Ліга В

Збірна Чехії здобула перемогу над командою з Албанії. Гра закінчилася з рахунком 2:0.

Нагадаємо, що 7 вересня Україна поступилася Албанії, а Грузія перемогла Чехію.

10 вересня українська команда програла збірній Чехії, а команда з Грузії перемогла збірну Албанії.

Кадрові негаразди у синьо-жовтих

До жовтневого дубля матчів збірна Україна підійшла з низкою травмованих гравців основного складу.

Зокрема, через травми цього місяця матчі Ліги нації пропускають:

Андрій Ярмоленко

Володимир Бражко

Олександр Піхальонок

Віктор Циганков

Віталій Миколенко

Андрій Лунін

Руслан Маліновський

Олександр Зінченко

У зв'язку з такими втратами тренерський штаб збірної довикликав на жовтневі матчі низку гравців.

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Деякі з них вперше отримали виклик до лав національної команди.

Турнірна таблиця групи 1 Ліги В Ліги націй

Команда Матчі Голи Очки

Грузія 3 +3 6

Чехія 3 0 6

Албанія 3 -2 3

Україна 3 -1 3

Ліга націй-2024/2025: коли грає збірна України

Збірна України з футболу має ще один матч цього місяця - 14 жовтня.

Матчі синьо-жовтих у листопаді:

16 листопада о 19:00 | Грузія - Україна

19 листопада о 21:45 | Албанія - Україна.

Ребров оцінив суперників України та шанси у Лізі націй

Напередодні стартових матчів українців у Лізі націй-2024/2025 головний тренер національної збірної України Сергій Ребров дав інтерв’ю, в якому розповів, що у синьо-жовтих дуже серйозне ставлення до турніру.

Хоч ці матчі мають наближений до товариського статус, але через них є шанс потрапити на чемпіонат світу. Ми дуже серйозно ставимося до цього турніру.

Також президент Української асоціації Футбол Андрій Шевченко наголошував, що головне завдання українців в Лізі націй — виступити так, щоб у разі необхідності був додатковий шанс для потрапляння на ЧС.

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Напередодні гри з Грузією Сергій Станіславович зазначив, що збірна України у матчі проти Грузії повинна показати інший рівень, іншу віру.

У наступних двох матчах ми не можемо говорити лише про результат, а й маємо говорити про бажання, завзятість, те, як ми граємо за країну. Для мене Ліга націй — це більше підготовка до кваліфікації. Але, звичайно, цей турнір також дає шанс потрапити у плейоф відбору на ЧС.

Збірна України зіграла проти збірної Грузії у новій формі

За кілька днів до початку третього туру Ліги Нації синьо-жовті презентували нову форму на сезон-2024/2025 від бренду Adidas.

Відтепер Adidas - ексклюзивний постачальник форм для всіх збірних Української асоціації футболу.

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Домашня та виїзна форми натхнені прапором України, мають легендарні три смужки на плечах та гасло «СЛАВА УКРАЇНІ!» на спині.

Це не остаточний варіант форми для синьо-жовтих. Команда Adidas працює над ексклюзивним дизайном для одягу українських збірних. Його презентація відбудеться згодом.