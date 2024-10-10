Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що у 2024 році українські воїни отримають додаткові самохідні артилерійські установки AS-90 від Британії.

Про це ідеться у повідомленні Міноборони про зустріч Умєрова з міністром оборони Великої Британії Джоном Гіллі.

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Україна отримає ще САУ AS-90 - подробиці

Головною темою зустрічі оборонців були кроки для підтримки української армії. Зокрема, інвестиції в українську оборонну промисловість та нарощення виробництва в українській ОПК.

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"До кінця року на фронті з'явиться більше артилерійських систем AS-90. Також є хороші новини щодо далекобійної зброї та роботизованих систем - ворог відчує це на полі бою", - зазначив Умєров.

Український міністр також розповів, що домовився з Гіллі опрацювати список першочергових потреб, які будуть профінансовані коштом заморожених російських активів.

Окремо Умєров та Гіллі обговорили частину Плану перемоги, яка сконцентрована на оборонній сфері.

Британія допомагає Україні - що відомо

10 жовтня у Лондоні Президент Володимир Зеленський представив прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру План перемоги.

8 жовтня Велика Британія надала Україні 3,5 млрд фунтів стерлінгів на закупівлю сучасного військового обладнання британського виробництва.

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Також міністерство оборони Британії уклало декілька важливих контрактів з британськими компаніями для забезпечення озброєнням ЗСУ.

Зеленський назвав пріоритети ОПК України у 2025 році

8 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що учасники Ставки визначили пріоритети для українського оборонно-промислового комлексу на наступний рік.

Це, зокрема, ракети, дрони, снаряди, а також активне залучення інвестицій від партнерів.