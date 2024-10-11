Якщо ви буваєте то в Україні, то в Польщі, або живете у Польщі, а ваші рідні та близькі – в Україні, то ви точно мали необхідність переказувати гроші з Польщі в Україну. Щоб не натрапити на велику комісію за переказ коштів в Україну та уникнути інших проблем, краще обирайте перевірені способи надсилання грошей вашим рідним. Розказуємо про деякі з них.

Перекази з Польщі в Україну поштовою службою

Це найпростіший спосіб для осіб, які не мають рахунків у польських банках, але мають готівку та хочуть відправити її в Україну. Просто завітайте до відділення Poczta Polska та скажіть, що хочете відправити кошти додому. Гроші надходять у відділення Укрпошти в Україні, де отримувач забере їх за документами, що посвідчують особу.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Одним із мінусів такого способу переказу готівки є те, що за послуги пошти стягується комісія, яка становить 1% від суми переказу плюс 23 злотих. Максимальна сума переказу наразі – €4000, а максимальна сума для отримання в Україні складає 400 000 грн на день. Гроші в Україну прийдуть максимум за 10 днів, але зазвичай термін такого переказу від 2 до 5 днів.

Уточнюйте в поштових відділеннях Poczta Polska чи здійснюють вони поштові перекази у вашому місті, та які умови саме в цьому відділенні. Ситуація може змінюватися залежно від вашого місця перебування та обмежень, встановлених урядом Польщі.

Advertisement

Переказати кошти можна через поштові відділення Poczta Polska

Сервіси, що здійснюють перекази з польської картки на українську

Чудовий спосіб надіслати гроші для власників польскої банківської карти — це переказати їх безпосередньо з польського рахунку на український. Це вважається закордонним переказом, тобто переказом коштів між рахунками, відкритими в банках, розташованих у різних країнах. Зауважимо, що власник рахунку в злотих у польському банку може відправити гроші до будь-якої країни, незалежно від валюти, в якій відкритий рахунок одержувача.

Advertisement

У Польщі доступні два види переказів:

SEPA (Single Euro Payment Area) – це ініціатива Європейського Союзу для здійснення переказів у євро на території держав-членів ЄС. Однак цей варіант не підходить, якщо йдеться про переказ на рахунок українського банку.

SWIFT – міжнародні перекази, які реалізуються в усьому світі та в усіх валютах. Але стягується велика комісію, яка може сягати навіть кількох сотень злотих. Переказ надходить на рахунок одержувача не одразу, а лише за кілька робочих днів після того, як відправник здійснив платіж.

Якщо ви хочете здійснити SWIFT-платіж, вам треба мати всі дані отримувача. Пам'ятайте, що крім імені, прізвища та адреси отримувача, необхідно знати код SWIFT українського банку, номер IBAN та номер рахунку. Такі міжнародні перекази здійснюються у відділенні банку чи онлайн (за допомогою інтернет-банкінгу). Важливо також визначити, хто буде платити комісію за переказ коштів: тільки відправник або витрати поділяться між відправником та одержувачем.

Переказати гроші всередині банку Приват або Моно

Здійснити переказ коштів із Польщі в Україну можна найпростішим способом — з картки на картку. Здійснювати перекази Р2Р сьогодні доволі швидко та легко. Перевагою є також те, що не треба довго чекати, щоб отримати гроші, адже вони надходять майже миттєво, та й комісія за переказ всередині банку не дуже велика, а дізнатися номер картки набагато легше, ніж усі реквізити отримувача. Важливо пам'ятати, що цей метод підходить власникам карток Visa або Mastercard.

Advertisement

Щодо отримувачів коштів в Україні, то крім гривневої картки, їм також необхідна валютна картка для переказів у євро чи доларах. Різні банки пропонують спеціальні умови для здійснення таких переказів. Найпопулярнішими серед користувачів, звісно, є Приватбанк і Монобанк.

Система PrivatMoney дозволяє переказати особисті кошти в понад 100 країн або отримати їх. Здійснює перекази з Польщі в Україну в доларах і євро. Переказати кошти можна через систему Приват24, мобільний застосунок, або скористатися послугами банку-партнера PrivatMoney. За зняття готівки отримувач буде сплачувати комісію в розмірі 1% від суми. Якщо валюта грошового переказу буде відрізнятися від валюти картки одержувача, то відбудеться автоматична конвертація за поточним курсом. Одним із плюсів є те, що кошти в Україну перераховуються за кілька хвилин.

Advertisement

Монобанк здійснює P2P перекази у гривнях, доларах або євро – валюту обирає відправник. Розмір комісії визначає ваш банк, а зарахування коштів на картку одержувача безкоштовне. Гроші також зараховуються миттєво або, якщо картка не підтримує миттєві операції, одержувач отримає переказ протягом трьох днів. За одну операцію можна переказати до 30 тисяч гривень (еквівалент), але не менше 1 дол/1 євро/1 грн. Також існують обмеження на кількість операцій: 5 на тиждень або 10 на місяць.