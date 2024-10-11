У ніч проти 11 жовтня Сили оборони України знищили 29 із 66 російських ударних БпЛА, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Нічна атака 11 жовтня − подробиці

Окрім дронів Росія запустила балістичну ракету "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму, а також керовану авіаційну ракету Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

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До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

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29 ворожих безпілотників знищили в Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях.

31 ворожий дрон локаційно втраченй у різних регіонах України, ймовірно, внаслідок протидії РЕБ.

Сили оборони України вночі знищили понад 40 російських дронів 10 жовтня

У ніч проти 10 жовтня Сили оборони України збили 41 російський безпілотник.

Сили оборони України вночі знищили понад 40 російських дронів
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Окрім ворожих безпілотників на Україну також летіли 8 ракет.

Окрім 62 дронів, які запускали з Приморсько-Ахтарська та Курська, Росія також застосувала 8 ракет.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

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