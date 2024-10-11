Кіберфахівці ГУР здійснили кібератаку на російські навчальні заклади, які готують військових спеціалістів для Росії.

Про це повідомило поінформоване джерело Kyiv Post у Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР МОУ).

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Кібератака ГУР на Північно-Кавказький федеральний університет − подробиці

Цей університет навчає операторів БпЛА, а також спеціалістів із цифрового зв’язку, інженерів та фізиків для ворожої армії.

За даними поінформованого джерела, університет забезпечував діяльність низки навчальних закладів у регіонах країни-агресора, зокрема 7 інститутів.

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Кіберкорпус уразив внутрішню інформаційну інфраструктуру навчального закладу, тобто знищив такі цільові ресурси:

вебсайти,

бази даних,

файлові сховища на понад 150 терабайтів.

ГУР атакувало 11 сайтів, понад 7 тис. службових ПЕОМ (персональних комп'ютерів), 135 серверів і файлових сховищ.

Для прикриття головної кібератаки фахівці української розвідки вдарили й по низці цільових інтернет-ресурсів і файлових сховищ організацій Росії. Там ГУР опублікувало агітаційну листівку на підтримку наступальних дій ЗСУ.

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Як зазначило джерело, внаслідок операції навчально-наукова база Росії та можливості підготовки військових фахівців послаблені.

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"Головне управління розвідки продовжить демонтаж кіберінфраструктури окупантів, яка забезпечує терористичну армію кремля. Слава Україні!" − наголосило джерело в ГУР.

Кіберудари українських спецслужб по РФ − що треба знати

23 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР МОУ) заблокували роботу двох російських банків: АТ "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк".

За інформацією поінформованого джерело Kyiv Post у спецслужбах, було заблоковано доступ до послуг інтернет-банкінгу цих фінансових установ, не працюють їхні мобільні додатки.

4 жовтня Кіберкорпус ГУР атакував низку ворожих онлайн-ресурсів постачальників російської армії.

За даними джерела, внаслідок операції ГУР отримало дані ресурсу okrug.ru про постачальників військового спорядження та уніформи для військ Росії.

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Кіберкорпус ГУР МОУ атакував банківський сектор Росії, який забезпечує агресію російських військ проти України.

Як повідомляло джерело Kyiv Post в українській розвідці, під кіберударом опинилися Альфа-банк, банк "Откритіє", телекомунікаційний оператор "Ростелеком", які забезпечують російську війну.

Атака спричинила глобальний збій у системі швидких платежів, припинила роботу мобільних додатків банків і онлайн-банкінгу, а також внутрішніх сервісів фінустанов.

З 23 по 26 вересня кіберкорпус Головного управління розвідки атакував понад 800 серверів у різних регіонах Росії.