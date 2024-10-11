Станом на початок жовтня суди розглянули щонайменше 314 справ щодо скасування штрафів від ТЦК, повідомив Опендатабот.

Нові штрафи від ТЦК − що треба знати

Справ щодо штрафів більшає з кожним місяцем. У червні їх було лише 10, однак у вересні кількість звернень досягла 148. Від початку жовтня вже розглянули 34 справи.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Інфографіка: Опендатабот

Advertisement

Чому суд скасовує штрафи ТЦК

За даними Опендатабот, у більшості випадків суди стають на бік позивачів і скасовують штрафи.

Наразі можна виділити три такі основні причини скасування штрафів:

недотримання ТЦК процедури накладання штрафу;

відсутність переконливих доказів вчинення порушень громадянами;

штрафи накладаються за період, коли нові норми ще не набули чинності, що є підставою для їх скасування.

Опендатабот зазначив, що з початку року на примусове виконання передали майже 12 тис. штрафів за порушення правил військового обліку.

Українські суди скасовують майже 90% штрафів від ТЦК

Українські суди розглянули щонайменше 34 справи з вимогою українців оскаржити штрафи від ТЦК з моменту впровадження нових норм щодо порушення правил військового обліку.

У більшості, зокрема в 30 справах, суди ухвалили рішення на користь позивачів і скасували штрафи, а в чотирьох справах суди відмовили громадянам.

Станом на липень ТЦК склали 11 798 штрафів за порушення правил військового обліку. 4 236 стягнень уже закриті, проте 7 562 штрафів досі стягуються з боржників.

Advertisement

Йдеться не про всі штрафи, винесені ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише ті, які передали на примусове стягнення до виконавчої служби.