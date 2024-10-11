Кожен другий громадянин Польщі виступає за прийняття українських біженців, що є найнижчим показником з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Про це свідчать результати опитування CBOS, пише Euractiv.

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Серед поляків різко зменшилася кількість прихильників приймати біженців з України

Станом на вересень 2024 року кількість поляків, які вважають, що їхня країна повинна приймати українських біженців, впала до 53%.

Це найнижчий показник з лютого 2022 року, коли 94% респондентів заявили, що підтримують прийняття біженців.

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Протягом усього 2022 року цей показник був вищим за 80%. На думку соціологів, стрімке падіння підтримки може бути пов'язане з "зерновою кризою".

Відкрита опозиція до прийняття українських біженців зараз становить 40% порівняно з 3% у березні 2022 року.

Крім того, чоловіки більш прихильні до прийняття біженців: 60% позитивно ставляться до біженців з України порівняно з 47% жінок.

Водночас менше прихильників правих партій (53%) виступають за прийняття біженців, ніж прихильників лівих партій (68%).

Найбільш прихильними є виборці партій керівної коаліції.

Менш ніж 50% виборців опозиційної "Права і справедливості" підтримують прийняття біженців (49% порівняно з 42%, які однозначно проти). І це попри те, що партія рішуче підтримує Україну.

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Серед виборців ультраправої партії "Конфедерація" показник підтримки вищий 52% "за" і 45% "проти".

Стало відомо яких українців висилатимуть із Польщі − подробиці

10 жовтня у Польщі запровадили закон щодо іноземців, які порушили закон. Після відбування покарання їх висилатимуть з країни з забороною в’їзду до Шенгенської зони.

Іноземців, які скоїли злочини на території Польщі, після відбування покарання доправлятимуть до аеропорту та депортуватимуть до країни походження або відправлятимуть до центру для іноземців під охороною для подальшого висилання

До злочинів, за які депортуватимуть іноземців, належать такі:

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організація незаконного перетину кордону,

керування транспортним засобом у стані будь-якого сп’яніння.

У цих іноземців уже спливає термін відбування покарання за ці злочини.